14 февраля
14 февраля
14 февраля
Звероподобный спорткар в формате универсала: новинка от известного бренда

Полноприводная версия универсала Denza Z9 GT имеет мощность 1140 лошадиных сил

Китайский автомобильный бренд Denza, который является совместным предприятием BYD и Daimler, снова привлекает внимание автолюбителей с выходом обновлённого универсала Z9 GT.

Denza Z9 GT
Denza Z9 GT

Этот автомобиль сочетает в себе передовые технологии и элегантный дизайн, предлагая пользователям уникальные возможности как в гибридной (PHEV), так и в полностью электрической (BEV AWD) версиях.

Одним из самых значительных изменений в Z9 GT стала модернизация силовой установки. Полноприводная версия теперь развивает 850 кВт (1140 л.с.), что на 188 л.с. больше, чем у предыдущей модели. В гибридной версии PHEV используется 2,0-литровый двигатель внутреннего сгорания, который работает в паре с тремя электромоторами и батареей ёмкостью 63,82 кВтч. Это сочетание позволяет достичь запаса хода на электротяге до 400 км по циклу CLTC.

Denza Z9 GT
Denza Z9 GT
Внешний вид Z9 GT остался верен прежнему силуэту, однако новые элементы дизайна придают ему современный вид. Новый цвет кузова Fjord Green привлекает внимание и подчеркивает индивидуальность автомобиля. Лидар, сдвинутый в центр лобового стекла, обеспечивает улучшенную работу систем автономного вождения. Габариты Z9 GT составляют 5195 х 1990 х 1490 мм, а колесная база равна 3125 мм.

Denza Z9 GT
Denza Z9 GT

Что касается динамических характеристик, то заднеприводная версия Z9 GT развивает 370 кВт (496 л.с.) и может разгоняться до 240 км/ч, что делает её отличным вариантом для тех, кто ценит скорость и динамику. Полноприводная конфигурация, в свою очередь, демонстрирует выдающиеся показатели с максимальной скоростью в 270 км/ч, что позволяет уверенно чувствовать себя на любых дорогах.

Источник:  CarNewsChina
14.02.2026 
