На российский рынок этим летом официально выйдет новый крупный кроссовер

Гибридный кроссовер Avatr 07 выйдет на российский рынок летом 2026 года

Премиальный китайский бренд Avatr официально расширяет своё присутствие в России, планируя представить здесь новую модель уже следующим летом. Речь идёт о среднеразмерном гибридном кроссовере Avatr 07, который, по словам представителей компании, сейчас как раз проходит необходимые процедуры сертификации. Кстати, в планах у бренда – завершить 2026 год с тремя официально продаваемыми в стране моделями.

Avatr 07
Avatr 07

Что представляет из себя эта новинка? По сути, это довольно крупный автомобиль длиной 4,8 метра с внушительной колёсной базой в 2940 миллиметров, что обычно сулит очень просторный салон.

Силовая установка – гибридная, причём построена по схеме, где бензиновый мотор не крутит колёса напрямую. Под капотом у него 1,5-литровый турбодвигатель на 156 «лошадей», который работает исключительно как генератор для подзарядки батареи.

Интерьер Avatr 07
Интерьер Avatr 07
Непосредственно же движение обеспечивают электромоторы. В базовой версии это один мотор сзади мощностью 314 л.с., а в топовой комплектации – уже два агрегата, суммарно выдающие 492 л.с. На одной электротяге машина, по заявленным данным, способна проехать до 230 километров, а общий запас хода с учётом бензобака превышает тысячу километров по циклу CLTC. В довершение ко всему, кроссовер получил адаптивную пневматическую подвеску, которая должна обеспечивать и комфорт, и управляемость.

Источник:  Известия
Лежнин Роман
Фото:Avatr
Количество просмотров 20
15.02.2026 
Фото:Avatr
