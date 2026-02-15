Чем удивил новый поноприводный кроссовер от популярной марки?

BYD представила в Китае обновлённый электрический кроссовер Atto 3 Evo

BYD Atto 3 Evo дебютировал в Китае, представляя собой серьёзно модернизированную версию известного электрического кроссовера для мирового рынка. Главное новшество – переход на 800-вольтовую платформу, которая открывает доступ к сверхбыстрой зарядке и заметно повышает производительность.

BYD Atto 3 Evo

Рекомендуем Эти 5 кроссоверов с пробегом вам отдадут с огромной скидкой

По габаритам это типичный среднеразмерник: длина 4,46 метра, ширина 1,88 метра и колёсная база 2,72 метра. В салоне внимание привлекает огромный 15,6-дюймовый дисплей медиасистемы, вращающийся по желанию водителя. Приборная панель компактная, 8,8-дюймовая, а руль оснастили подрулевыми лепестками для переключения режимов рекуперации.

Покупателям предложат два варианта. Базовый – заднеприводный, с одним электромотором на 308 лошадиных сил. По сравнению с предшественником мощность выросла больше чем на сотню «лошадей», так что до 100 км/ч он теперь ускоряется за 5,5 секунды. Запас хода у этой версии весьма солидный – до 650 километров по китайскому циклу CLTC.

Интерьер BYD Atto 3 Evo

В полноприводной модификации два мотора выдают в сумме 443 силы, что позволяет кроссоверу разгоняться с нуля до сотни всего за 3,9 секунды. Правда, за динамику приходится платить автономностью: на одной зарядке батареи ёмкостью 74,88 кВт·ч он проедет до 510 километров. Обе версии оснащены современной системой терморегулирования аккумулятора.

Официальные цены и точные даты старта продаж за пределами Китая компания пока не раскрывает. По сути, с выходом Evo модель переходит в более высокий сегмент, конкурируя уже не только за счёт цены, но и за счёт передовых технологий.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках