Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как выбрать максимально бесшумные шины? Вот несколько полезных советов
15 февраля
Как выбрать максимально бесшумные шины? Вот несколько полезных советов
Эксперт Молодовский дал рекомендации по выбору...
Новый электрокроссовер Subaru
15 февраля
Subaru возьмет новинку от Toyota за основу своего нового семейного кроссовера
Subaru анонсировала новый трёхрядный...
Большой юбилей: «Газону» — 70!
15 февраля
Большой юбилей: «Газону» — 70!
На Горьковском автозаводе отметили 70-летие...

Чем удивил новый поноприводный кроссовер от популярной марки?

BYD представила в Китае обновлённый электрический кроссовер Atto 3 Evo

BYD Atto 3 Evo дебютировал в Китае, представляя собой серьёзно модернизированную версию известного электрического кроссовера для мирового рынка. Главное новшество – переход на 800-вольтовую платформу, которая открывает доступ к сверхбыстрой зарядке и заметно повышает производительность.

BYD Atto 3 Evo
BYD Atto 3 Evo

Рекомендуем
Эти 5 кроссоверов с пробегом вам отдадут с огромной скидкой

По габаритам это типичный среднеразмерник: длина 4,46 метра, ширина 1,88 метра и колёсная база 2,72 метра. В салоне внимание привлекает огромный 15,6-дюймовый дисплей медиасистемы, вращающийся по желанию водителя. Приборная панель компактная, 8,8-дюймовая, а руль оснастили подрулевыми лепестками для переключения режимов рекуперации.

Покупателям предложат два варианта. Базовый – заднеприводный, с одним электромотором на 308 лошадиных сил. По сравнению с предшественником мощность выросла больше чем на сотню «лошадей», так что до 100 км/ч он теперь ускоряется за 5,5 секунды. Запас хода у этой версии весьма солидный – до 650 километров по китайскому циклу CLTC.

Интерьер BYD Atto 3 Evo
Интерьер BYD Atto 3 Evo
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В полноприводной модификации два мотора выдают в сумме 443 силы, что позволяет кроссоверу разгоняться с нуля до сотни всего за 3,9 секунды. Правда, за динамику приходится платить автономностью: на одной зарядке батареи ёмкостью 74,88 кВт·ч он проедет до 510 километров. Обе версии оснащены современной системой терморегулирования аккумулятора.

Официальные цены и точные даты старта продаж за пределами Китая компания пока не раскрывает. По сути, с выходом Evo модель переходит в более высокий сегмент, конкурируя уже не только за счёт цены, но и за счёт передовых технологий.

BYD Atto 3 Evo
BYD Atto 3 Evo
BYD Atto 3 Evo
Интерьер BYD Atto 3 Evo
Интерьер BYD Atto 3 Evo
Интерьер BYD Atto 3 Evo
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  CarNewsChina
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:BYD
Количество просмотров 21
15.02.2026 
Фото:BYD
Поделиться:
Оцените материал:
0