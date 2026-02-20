Экология
20 февраля
20 февраля
20 февраля
В Москве определят будущее электротяги: лидеры отрасли соберутся вместе

Второй форум «ЭЛЕКТРО//ДВИЖЕНИЕ» пройдет 24 апреля 2026 года в Москве

В апреле 2026-го столица вновь примет главных игроков рынка электромобильности.

Электромобиль против авто с ДВС: проверка на выносливость и долговечность

Организаторы форума «ЭЛЕКТРО//ДВИЖЕНИЕ» делают ставку на практику: если прошлогодняя встреча показала, что бизнесу и власти жизненно необходим постоянный диалог, то нынешнее событие должно превратить разговоры в конкретные решения.

Ожидается, что участие в дискуссиях примут более тысячи делегатов, среди которых будут не только представители гигантов вроде КАМАЗа и «Росатома», но и разработчики перспективных стартапов.

Производители электромобилей, разработчики зарядных станций и чиновники соберутся на площадке Центра событий РБК.

Главной интригой форума станет презентация «Атласа идей» – общественной инициативы, которая должна сломать стереотипы и предложить свежий взгляд на развитие электротранспорта в стране.

Впрочем, без традиционных для отрасли тем тоже не обойдется: участникам предстоит найти баланс между государственной поддержкой и частными инвестициями, обсудить, как сделать зарядную инфраструктуру по-настоящему «умной», и понять, что нужно для того, чтобы электрическая тяга уверенно вошла не только в жизнь автовладельцев, но и в сегменты коммерческих перевозок и пассажирского транспорта.

Помимо насыщенных дискуссий и питч-сессий, гостей ждет выставочная экспозиция последних достижений индустрии и неформальное общение на гала-вечере от команды «ЭЛЕКТРО//ДВИЖЕНИЕ».

Организаторы уже открыли регистрацию на сайте, приглашая к участию всех, кто готов двигаться в будущее на электричестве.

«За рулем»
Фото:Форум «ЭЛЕКТРО//ДВИЖЕНИЕ»
20.02.2026 
Фото:Форум «ЭЛЕКТРО//ДВИЖЕНИЕ»
