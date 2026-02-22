Эти подержанные гибриды можно смело брать: рейтинг самых надежных моделей

Topspeed перечислил 10 самых надежных гибридных авто: лидирует Lexus ES 300h

Когда покупаешь подержанный автомобиль, особенно с гибридной установкой, его надёжность выходит на первый план. Эти машины уже не новые – им больше двадцати лет, и за это время инженеры успели многому научиться, повышая ресурс и добавляя новые функции. Эксперты портала Topspeed решили разобраться, какие модели заслужили лучшую репутацию, и составили рейтинг из десяти самых беспроблемных гибридов.

Лидером списка стал Lexus ES 300h 2017 года, набравший впечатляющие 96 баллов из 100 возможных. По сути, владельцы считают его почти идеальным, указывая лишь на редкие сбои в мультимедийной системе или другой электронике. Второе место с 92 баллами заняла Toyota Camry Hybrid 2014 года – этот седан не только редко ломается, но и медленно теряет в стоимости, что для подержанной машины огромный плюс.

Замкнул тройку лидеров, тоже с 92 баллами, Toyota Avalon Hybrid 2021 года. До того, как модель сняли с производства, она успела зарекомендовать себя как эталон: тихая, невероятно экономичная и с продуманной до мелочей конструкцией, рассчитанной на долгий срок службы. Кстати, в 2023 году её официально сменила Toyota Crown.

Остальные позиции в топ-10 распределились следующим образом. Porsche 911 GTS T-Hybrid 2025 года получил 91 балл, показав, что спортивные гибриды тоже бывают надёжными. За ним идут Buick LaCrosse 2019 года с системой eAssist (90 баллов) и Hyundai Sonata Hybrid 2019 года (89 баллов).

С одинаковым результатом в 89 баллов в список попали Lincoln MKZ Hybrid 2019 года, Lexus GS 450h 2015 года и культовая Toyota Prius 2009 года. Замыкает десятку BMW 540i 2022 года с 88 баллами. В общем-то, выбор есть для разных вкусов и кошельков, причём все эти модели уже проверены временем и тысячами километров.

