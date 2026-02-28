Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota Wildlander Air
28 февраля
Эта версия новой Toyota RAV4 стоит всего полтора миллиона: в чем ее особенности?
GAC Toyota представила в Китае внедорожник...
Интерьер Toyota Fortuner
28 февраля
Некогда очень популярный рамный внедорожник Toyota снова продается в России
Внедорожники Toyota Fortuner ввозятся в Россию...
Сколько можно проехать на «лампочке»?
28 февраля
Сколько можно проехать на «лампочке»?
В последней зимней «Разборке недели» выясняем,...

В России продается уникальный автодом с кабиной от 24-й Волги

Кемпер на базе пикапа «Трофим» выставлен на продажу в России за 3,5 млн рублей

Необычный автодом, который сейчас можно купить в Московской области, предлагает почти всё, что нужно для жизни в дороге. Внутри нашлось место не только для нескольких полноценных кроватей, но и для санузла с душем, туалетом и горячей водой, а также кухни с раковиной.

Кемпер на базе пикапа «Трофим»
Кемпер на базе пикапа «Трофим»

Рекомендуем
Дача поехала! Где ночевали советские автотуристы

За основу этого мобильного жилья взят пикап «Трофим» модели 17310 В, выпускавшийся тульским заводом «Гидропривод» в середине 2000-х. Конкретно этот экземпляр сошел с конвейера в 2006 году, став одним из последних. Хотя изначально у «Трофима» была кабина от «Волги» ГАЗ-3110, нынешний владелец переделал её, придав сходство с 24-й моделью.

Габариты жилого модуля довольно внушительные: в длину он достигает 4,1 метра, в ширину – 1,93 метра, а в высоту – 1,58 метра. Под капотом машины тоже не осталось ничего родного – старый двигатель заменили на 2,4-литровый силовой агрегат Chrysler EDZ, который выдает примерно 137 лошадиных сил. За безопасность теперь отвечают дисковые тормоза на всех четырёх колёсах.

Кемпер на базе пикапа «Трофим»
Кемпер на базе пикапа «Трофим»

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Продавец просит за этот нестандартный кемпер 3,5 миллиона рублей. Впрочем, если предложить ему не деньги, а что-то в обмен, цена ожидаемо подскакивает до пяти миллионов.

Кемпер на базе пикапа «Трофим»
Кемпер на базе пикапа «Трофим»
Кемпер на базе пикапа «Трофим»
Кемпер на базе пикапа «Трофим»
Кемпер на базе пикапа «Трофим»
Кемпер на базе пикапа «Трофим»
Кемпер на базе пикапа «Трофим»

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Авито
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Авито
Количество просмотров 26
28.02.2026 
Фото:Авито
Поделиться:
Оцените материал:
0