В России продается уникальный автодом с кабиной от 24-й Волги
Необычный автодом, который сейчас можно купить в Московской области, предлагает почти всё, что нужно для жизни в дороге. Внутри нашлось место не только для нескольких полноценных кроватей, но и для санузла с душем, туалетом и горячей водой, а также кухни с раковиной.
За основу этого мобильного жилья взят пикап «Трофим» модели 17310 В, выпускавшийся тульским заводом «Гидропривод» в середине 2000-х. Конкретно этот экземпляр сошел с конвейера в 2006 году, став одним из последних. Хотя изначально у «Трофима» была кабина от «Волги» ГАЗ-3110, нынешний владелец переделал её, придав сходство с 24-й моделью.
Габариты жилого модуля довольно внушительные: в длину он достигает 4,1 метра, в ширину – 1,93 метра, а в высоту – 1,58 метра. Под капотом машины тоже не осталось ничего родного – старый двигатель заменили на 2,4-литровый силовой агрегат Chrysler EDZ, который выдает примерно 137 лошадиных сил. За безопасность теперь отвечают дисковые тормоза на всех четырёх колёсах.
Продавец просит за этот нестандартный кемпер 3,5 миллиона рублей. Впрочем, если предложить ему не деньги, а что-то в обмен, цена ожидаемо подскакивает до пяти миллионов.
