На рынок вышел новый экономичный японский кроссовер дешевле 2 миллионов рублей

Представлен Honda ZR-V 2026 модельного года в Японии с ценой от 1,86 млн рублей

Прошло четыре года с момента выхода, и кроссовер Honda ZR-V на японском рынке получил своё первое значительное обновление. По сути, главная новость даже не во внешних изменениях, а под капотом: инженеры компании полностью убрали из гаммы бензиновый турбодвигатель. Теперь эту модель можно купить только с гибридной силовой установкой.

Honda ZR-V 2026
Honda ZR-V 2026

Снег и мороз: как пережил зиму недорогой седан белорусской сборки?

В основе лежит система e:HEV с 2.0-литровым мотором, совокупная отдача которой достигает 181 лошадиной силы. Причём выбор между передним и полным приводом у покупателей остался. Внешние правки минимальны – слегка подкорректировали дизайн фар и бамперов, добавили три новых оттенка кузова и обновили рисунок 18-дюймовых колёсных дисков.

Особый интерес представляют две новые версии, которые расширяют образ модели. Black Style, как следует из названия, делает ставку на тёмную эстетику: радиаторная решётка с сотами, глянцевые чёрные акценты по кузову и такие же колёса.

Honda ZR-V 2026
Honda ZR-V 2026

Вторая, Cross Touring, позиционируется для любителей загородных поездок. Она заимствует более брутальный бампер у американского собрата HR-V, получила защитные накладки под алюминий, матовые диски и уникальный бежевый цвет кузова. В салоне этой версии появляется контрастная оранжевая строчка.

Интерьер Honda ZR-V 2026
Интерьер Honda ZR-V 2026

Японский кроссовер китайской сборки: своих денег стоит? Сколько прослужит?

Салон стал технологичнее даже в базе. Стандартом теперь идут 9-дюймовая мультимедийка с сервисами Google, цифровая «приборка» на 10,2 дюйма, премиальная аудиосистема Bose на 12 динамиков, кожаная отделка, электроприводы сидений и камера кругового обзора.

Стоимость в Японии начинается от 3,707 млн иен (примерно 1,86 млн рублей) за версию e:HEV X. Самый дорогой вариант Cross Touring оценили в 4,727 млн иен (около 2,38 млн рублей). Любопытно, что по сравнению с предыдущей гибридной версией цена выросла совсем незначительно – меньше чем на 500 долларов.

Источник:  Carscoops
Лежнин Роман
Фото:Carscoops
07.03.2026 
Фото:Carscoops
