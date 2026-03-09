Чуть дороже Camry, но мощнее и просторнее — новый седан вышел на рынок

Концерн GAC представил на рынке Китая флагманский гибридный седан Hyptec A800

На китайский рынок вышел новый флагманский седан Hyptec A 800 от концерна GAC . Его позиционирование строится на мощной гибридной установке и продвинутых технологиях при цене, сопоставимой с конкурентами вроде Toyota Camry .

Hyptec A800

Базовая модификация оценивается в 189 800 юаней, что примерно равно 2,13 млн рублей, а за топовый вариант просят 299 800 юаней, или 3,35 млн рублей. Для сравнения, максимально оснащённая Camry в Китае стоит около 260 тысяч юаней, но по многим параметрам, как утверждается, заметно отстаёт от новинки.

Под капотом у A 800 – только гибридная силовая установка, электрической версии не планируется. В основе лежит бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра. Самая простая комплектация оснащается одним электромотором, который выдаёт 272 лошадиные силы и позволяет проехать на одной электротяге до 178 километров. Апогеем же становится версия с двумя электромоторами: их совокупная мощность достигает 598 «лошадей», автомобиль получает полный привод, хотя запас хода на батарее немного сокращается – до 163 км.

Интерьер Hyptec A800

В салоне доминирует фирменная мультимедийная система от Huawei последнего поколения. Внешний свет обеспечивают матричные фары. Но главный технологический козырь – это передовая система автономного вождения Huawei Qiankun . В самых дорогих комплектациях её работа обеспечивается данными сразу с трёх лидаров, что должно значительно повышать точность и надёжность. Не забыли инженеры и о комфорте: автомобиль получил двухкамерную пневматическую подвеску и обширный список опций для удобства водителя и пассажиров.

Интерьер Hyptec A800

Рекомендуем Новый бренд из Китая готовит кроссовер для России

Поскольку суббренд Hyptec уже начал процесс сертификации своих кроссоверов для российского рынка, аналитики допускают, что со временем здесь может появиться и этот седан. Правда, его конечная цена для наших покупателей, с учётом всех логистических и таможенных издержек, будет уже совсем иной, нежели в Китае.