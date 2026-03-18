Кроссовер GAC Aion V получит встроенный холодильник с функцией обогрева

GAC раскрыла две комплектации нового электрического кроссовера GAC Aion V

Модель Aion V представят в двух версиях – EX и EX Premium, и уже в «базе» автомобиль порадует водителя богатым набором технологий.

Салон нового Aion V с самого начала предлагает уровень комфорта, близкий к премиальному.

Передние кресла в стандартной комплектации имеют не только электроприводы и память, но и вентиляцию – редкая функция для городских моделей.

Пассажирам задних сидений также не придется мерзнуть: для них предусмотрены собственные воздуховоды климат-контроля и подогрев сидений. В машине установлена современная мультимедиа с 14,6-дюймовым экраном и поддержкой популярных сервисов от Яндекса и VK, а чистое звучание обеспечивает акустика с девятью динамиками.

Однако главные сюрпризы инженеры GAC приберегли для топовой версии EX Premium. Здесь автомобиль превращается в настоящий «умный дом на колесах»: передние кресла обзаводятся функцией массажа, а для задних пассажиров предусмотрен складной столик в спинке переднего кресла.

Но самой необычной опцией стал встроенный холодильник объемом 6,6 литра, способный не только охлаждать напитки, но и разогревать еду – от минус 15 до плюс 50 градусов.

Технически Aion V готов к любым сюрпризам дороги: он получил адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и контроля слепых зон, а также семь подушек безопасности, включая редкую центральную между передними креслами.

Автомобиль будет доступен в семи цветах кузова, включая эффектный двухцветный вариант «синий с белой крышей».

О ценах производитель обещал рассказать перед стартом продаж.