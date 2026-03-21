Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Глава Ford изучил китайские пикапы и не смог понять главного
Рассекречена новая версия популярного минивэна Zeekr — он стал намного мощнее

Zeekr 009 2026 года получил 900-вольтовую платформу и мощность 925 лошадиных сил

В Китае официально представили обновлённую версию электрического минивэна Zeekr 009. В реальности главные изменения коснулись технической начинки, а не внешности.

Рекомендуем
Машина теперь построена на совершенно новой 900-вольтовой архитектуре, что, по сути, должно серьёзно сократить время зарядки. Причём самый мощный, полноприводный вариант теперь выдаёт 925 лошадиных сил – на целых 136 «лошадей» больше, чем у предыдущей версии.

Заднеприводная модификация, правда, сохранила прежний показатель в 422 л.с. Габариты автомобиля остались прежними: длина 5217 мм, ширина 2024 мм, высота 1812 мм. Максимальная скорость заявлена на уровне 220 км/ч, а салон может быть шести- или семиместным.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Адаптивная подвеска теперь будет стандартным оснащением для всех комплектаций, даже базовых. Ёмкость новой тяговой батареи производитель пока не раскрывает, оставляя главный вопрос о реальном запасе хода без ответа.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Autohome
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 8
21.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Zeekr 009

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв