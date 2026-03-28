Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
На рынок вышел совершенно новый седан Lexus ES: подробности

Lexus начал приём заказов на гибрид ES300h в Китае с ценами от 3,8 млн рублей

Lexus ES нового поколения уже можно заказать в Китае, правда, пока только в гибридном исполнении.

 Стартовая цена ES300h установлена на отметке в 309 тысяч юаней, что примерно равно 3,8 миллионам рублей. Параллельно с этим бренд сразу предлагает два пакета дополнительного оборудования: «Комфорт для пассажиров» за 12 000 юаней и «Мультисенсорное наслаждение» за 30 000 юаней.

Внешность и интерьер машины изменились кардинально. Габариты выросли до 5140 мм в длину, 1920 мм в ширину и 1555 мм в высоту, а колёсная база теперь составляет 2950 мм. Стандартные диски – 18-дюймовые.

Lexus ES300h
Lexus ES300h

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Салон лишился большинства привычных переключателей, а центральное место заняла медиасистема с 14-дюймовым экраном. Такой же дисплей, кстати, можно установить и переднему пассажиру. В базовый список оснащения уже входят подогрев и вентиляция передних кресел, обогреваемый руль с электроприводом, проекционный дисплей, шторки на задних стёклах, беспроводная зарядка и аудиосистема Mark Levinson. Не забыли инженеры и о люке, и о комплексе ассистентов водителя второго уровня.

Интерьер Lexus ES300h
Интерьер Lexus ES300h

Под капотом гибридной версии ES300h работает силовая установка на основе 2,0-литрового бензинового двигателя мощностью 152 л.с. и электромотора на 113 л.с. Их совокупная отдача достигает 197 лошадиных сил, а крутящий момент передаётся на колёса через электромеханический вариатор e-CVT.

В будущем к гибриду должна присоединиться полностью электрическая модификация – у неё вместо обычного люка будет панорамная крыша с регулируемой прозрачностью. При этом предыдущая версия модели, ES200, с рынка не уйдёт и какое-то время будет продаваться параллельно с новинкой.

Lexus ES300h
Lexus ES300h
Интерьер Lexus ES300h
Интерьер Lexus ES300h

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Autohome
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 20
28.03.2026 
Фото:Autohome
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Lexus ES

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв