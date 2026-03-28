Первая сотня роботакси начнет ездить по Москве до конца года
Почему россияне стали чаще выбирать автопутешествия вместо поезда и самолета?

80% россиян планируют путешествовать на автомобиле в 2026 году

Автомобильный туризм продолжает набирать популярность в России. Согласно свежему совместному исследованию «Авто.ру» и «Яндекс Путешествий», четыре из пяти наших соотечественников рассматривают поездки на машине как основной способ увидеть страну в следующем году. Причём 40% опрошенных намерены кататься ещё активнее, чем в 2025-м. Интересно, что больше половины таких путешественников планируют брать в дорогу детей.

Чаще всего в путь отправляются с семьёй – этот вариант выбирают 56% респондентов. На втором месте поездки с партнёром (45%), а вот одиночные вояжи или путешествия с друзьями куда менее распространены - 11% и 15% соответственно. Вообще, за последний год за рулём куда-то далеко выбирались 69% участников опроса. Для большинства (65%) частота таких вылазок остаётся неизменной, но каждый шестой (16%) признался, что стал ездить чаще, чем год назад.

Что привлекает людей в автопутешествиях? Главный козырь – полная свобода. Почти 60% ценят возможность гибко менять маршрут и график. Немаловажным бонусом оказался и просторный багажник: 40% указали, что на машине можно взять с собой гораздо больше вещей. Ещё примерно треть опрошенных радует независимость от расписания самолётов и поездов, а также относительная простота планирования поездок по России.

Большинство предпочитает короткие маршруты. Почти 59% обычно ограничиваются уик-эндом в два-три дня, а 40% выбирают путешествия подлиннее – от четырёх до семи суток.

Тренд на автотуризм чётко виден и по поведению путешественников при бронировании жилья. По данным исследования, россияне стали на 10% чаще искать отели и апартаменты с парковкой. А использование соответствующего фильтра в тревел-сервисах за год и вовсе выросло в три раза. Типичный сценарий – поездка на двоих с ночёвкой на две ночи. Средний чек за сутки в гостинице с парковкой сейчас составляет около 7 тысяч рублей.

Особенно востребованы такие объекты в регионах с развитым внутренним туризмом и хорошими дорогами. Лидерами по доле бронирований жилья с парковкой стали Москва и Подмосковье (22% от общего числа), Краснодарский край (17%), а также Санкт-Петербург с Ленинградской областью (13%).

В общем, эксперты делают очевидный вывод: автотуризм из экзотики превратился в привычный и даже рутинный способ отдыха. Причём потенциал для роста у него всё ещё огромный – не только за счёт новичков, но и благодаря тем, кто просто будет ездить чаще.

Источник:  Авто Mail
Лежнин Роман
Фото:freepik / freepik
28.03.2026 
