Стартовали продажи феноменально экономичного кроссовера популярной марки

Chery запустила продажи гибридного кроссовера Fulwin T9L с запасом хода 2000 км

В Китае стартовали продажи нового гибридного кроссовера Fulwin T9L. Он представляет собой довольно крупную машину: почти пять метров в длину (4870 мм), чуть менее двух в ширину (1930 мм) и высотой 1,71 метра. Колёсная база при этом – солидные 2920 мм, что обычно сулит простор в салоне.

Внешне автомобиль получил современные штрихи вроде полускрытых дверных ручек и зеркал без рамок, а на выбор предлагаются диски на 19 или 20 дюймов. Что касается практичности, багажник тут трансформируется: от 573 литров в стандартном положении можно получить целых 1597 литров, сложив сиденья.

Внутри всё нацелено на комфорт. Передние кресла уже в базе греются и имеют функцию массажа. А в максимальной комплектации они и вовсе превращаются в мультифункциональные троны с 16-позиционной электрорегулировкой, вентиляцией, памятью настроек, поясничной поддержкой и даже выдвижной подножкой.

Развлечения для второго ряда обеспечивает огромный 17,3-дюймовый дисплей, встроенный в потолок. Вообще, атмосферу в салоне создаёт целый набор опций: настраиваемая подсветка на 256 цветов, панорамная крыша с электрошторкой и мощная аудиосистема. Она насчитывает 23 динамика общей мощностью 1080 ватт.

Интерьер Fulwin T9L

Сердцем модели стала гибридная система Kunpeng Super Hybrid CDM6.0. Младшая версия силовой установки объединяет 1,5-литровый бензиновый двигатель, электромотор и трансмиссию DHT160, выдавая в сумме 325 лошадиных сил. Для тех, кому нужно больше, есть вариант на 503 «лошадки». Энергию для электродвигателей хранит гибридная батарея Rhino H ёмкостью 32,7 кВт·ч.

На одной электротяге кроссовер может проехать либо 135, либо 230 километров - видимо, в зависимости от модификации и условий. Но главная фишка – общий запас хода. Производитель заявляет, что полного бака и заряда батареи хватит на две тысячи километров, что, согласитесь, звучит впечатляюще.