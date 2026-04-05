Как выбрать качественные летние шины: ценные советы эксперта
5 апреля
Как выбрать качественные летние шины: ценные советы эксперта
Эксперт Тимашов рассказал, на что обратить...
Интерьер Chery Tiggo 9
5 апреля
Chery представила крупный кроссовер с надежным мотором и богатым оснащением
Появились подробности об интерьере обновленного...
Suzuki S-Presso
5 апреля
В России стартовали продажи нового японского внедорожника дешевле УАЗа и Нивы
Новый Suzuki S-Presso появился в продаже в...

BYD обещает запас хода в 500 км за 5 минут. BMW: внимательно читайте мелкий шрифт

В BMW призвали не верить рекламе BYD о зарядке за пять минут

Китайский автогигант BYD устроил сенсацию, анонсировав зарядку мощностью 1500 кВт, которая позволяет седану Denza Z9GT набрать 500 км хода всего за пять минут.

Рекомендуем
Новый BMW iX3 для Китая: что о нем известно

Скорость, сравнимая с заправкой бензином, выглядит как настоящий прорыв, но в BMW призывают не спешить с выводами.

Немецкие инженеры напоминают: погоня за рекордными показателями почти всегда связана с компромиссами. Сверхбыстрая зарядка может сказаться на долговечности батареи, ее надежности или реальном запасе хода. «Мы могли бы тоже увеличить скорость зарядки, но тогда пришлось бы жертвовать другими важными параметрами», – заявил глава производства батарей BMW Маркус Фальбёмер.

BYD обещает запас хода в 500 км за 5 минут. BMW: внимательно читайте мелкий шрифт

Сами немцы пока ограничиваются пиковой мощностью 400 кВт – этого достаточно, чтобы пополнить запас хода на 400 км за десять минут. BMW делает ставку на сбалансированные характеристики и уверяет, что не готова рисковать качеством и безопасностью ради цифр в пресс-релизах. По мнению баварцев, реальному водителю редко требуются экстремальные скорости, а вот ресурс аккумулятора важен всегда.

Источник:  Carscoops
Алексеева Елена
Фото:Carscoops
05.04.2026 
Фото:Carscoops
