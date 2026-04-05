BYD обещает запас хода в 500 км за 5 минут. BMW: внимательно читайте мелкий шрифт

В BMW призвали не верить рекламе BYD о зарядке за пять минут

Китайский автогигант BYD устроил сенсацию, анонсировав зарядку мощностью 1500 кВт, которая позволяет седану Denza Z9GT набрать 500 км хода всего за пять минут.

Скорость, сравнимая с заправкой бензином, выглядит как настоящий прорыв, но в BMW призывают не спешить с выводами.

Немецкие инженеры напоминают: погоня за рекордными показателями почти всегда связана с компромиссами. Сверхбыстрая зарядка может сказаться на долговечности батареи, ее надежности или реальном запасе хода. «Мы могли бы тоже увеличить скорость зарядки, но тогда пришлось бы жертвовать другими важными параметрами», – заявил глава производства батарей BMW Маркус Фальбёмер.

Сами немцы пока ограничиваются пиковой мощностью 400 кВт – этого достаточно, чтобы пополнить запас хода на 400 км за десять минут. BMW делает ставку на сбалансированные характеристики и уверяет, что не готова рисковать качеством и безопасностью ради цифр в пресс-релизах. По мнению баварцев, реальному водителю редко требуются экстремальные скорости, а вот ресурс аккумулятора важен всегда.