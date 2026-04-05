Этот китайский автомобиль популярен и в РФ, и на родине: в чем секрет успеха?

Эксперт Ковалёв объяснил разницу между авторынками России и Китая

Авторынки России и Китая сегодня развиваются по совершенно разным сценариям, и разрыв между ними только увеличивается. По словам эксперта Александра Ковалёва, в Поднебесной уже почти каждый второй новый автомобиль – это либо электрокар, либо гибрид. Цены на такие машины благодаря снижению стоимости ключевых компонентов часто сравнимы с обычными бензиновыми моделями, а доступные кредиты и низкая инфляция заставляют китайцев менять авто довольно часто.

При этом лидеры продаж в двух странах – это вообще разные вселенные. В Китае топовые позиции занимают электромобили, например, Tesla Model Y или новинка от Xiaomi. А вот в России эти же модели из-за высоких пошлин и утильсбора автоматически переходят в категорию премиального, почти люксового транспорта.

С другой стороны, бестселлеры российского рынка вроде Haval Jolion или Chery Tiggo 7L у себя на родине изначально позиционировались как недорогие и практичные машины для регионов. Получается, что у нас они стали массовым выбором, а в КНР их статус был куда скромнее.

Geely Monjaro
Geely Monjaro

Интересно, что почти единственной моделью, которая сумела завоевать популярность в обеих странах, стал Geely Monjaro. В прошлом году он оказался самым продаваемым бензиновым внедорожником в Китае, и в России на него стабильно высокий спрос. По мнению эксперта, секрет успеха кроется в удачной универсальности модели, которая смогла подстроиться под запросы разных рынков.

Источник:  Quto
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos | Geely
05.04.2026 
Фото:Depositphotos | Geely
