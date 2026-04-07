Новый навороченный кроссовер рассекретили до официальной премьеры: подробности

Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы кроссоверы с самым низким расходом бензина
7 апреля
Названы кроссоверы с самым низким расходом бензина
Topspeed перечислил 10 самых экономичных...
Водителям заплатят более 2 млн рублей за отказ от личного автомобиля
7 апреля
Водителям заплатят более 2 млн рублей за отказ от личного автомобиля
Власти Мальты запустили программу Driving...
Интерьер Geely Galaxy A7 EV
7 апреля
Представлен новый седан популярной марки с ценой чуть дороже миллиона
Geely показала электрический седан Galaxy A7 EV...

Nio рассекретила флагманский кроссовер ES9 2026 года с тремя лидарами

Nio обнародовала официальные снимки своего будущего флагмана  кроссовера ES9 2026 модельного года, хотя его публичная премьера должна была состояться на Пекинском автосалоне. Приём предварительных заказов в Китае стартует уже 9 апреля.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Как отвезти всё необходимое на дачу и не схлопотать штраф
Штраф за езду без ОСАГО теперь будут выписывать...
Объявлены цены на Deepal G318 российской сборки

Рекомендуем
Lada Niva Travel: рейтинг частых поломок (по мнению владельцев)

Внешность новинки демонстрирует свежий для бренда дизайн с выразительными фарами, которые, судя по всему, смогут проецировать сложные световые сценарии. Головная оптика, кстати, достаточно умна, чтобы одновременно освещать до шести полос движения, что серьёзно помогает ночью. Вдоль всего кузова инженеры разместили целый набор камер, включая переднюю двухлинзовую.

На деле главная особенность  три лидара на крыше. Такая насыщенная сенсорная палитра прямо намекает, что уровень автономного вождения у ES9 будет заметно выше, чем у представленного в прошлом году собрата ES8.

Габариты кроссовера впечатляют: длина 5365 мм, ширина 2029 мм, высота 1870 мм при колёсной базе в 3250 мм. Под капотом, точнее, между осями, скрывается двухмоторная установка: передний электродвигатель на 245 л.с. и задний  на 462 л.с. Запас хода в зависимости от версии составит от 580 до 620 километров.

Рекомендуем
Изящный способ решить распространенную проблему с сиденьями в машине

Автомобиль построен на полностью активной подвеске и использует систему электронного рулевого управления, где нет прямой механической связи между рулём и колёсами.

В салоне внимание привлекают два сенсорных экрана по 14,5 дюймов, панорамные дисплеи и даже отдельный 8-дюймовый монитор для пассажиров второго ряда. Звуковую атмосферу создаёт премиальная аудиосистема с 27 динамиками общей мощностью 2600 Вт.

Шесть кресел обиты кожей Nappa, а кресла второго ряда и вовсе умеют трансформироваться одним нажатием кнопки в положение «нулевой гравитации», становясь чем-то вроде удобных лежаков.

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Nio
Количество просмотров 17
07.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0