Представлен революционный японский кроссовер, в котором не укачивает

Названы кроссоверы с самым низким расходом бензина
7 апреля
Водителям заплатят более 2 млн рублей за отказ от личного автомобиля
7 апреля
Водителям заплатят более 2 млн рублей за отказ от личного автомобиля
Власти Мальты запустили программу Driving...
Японский автопроизводитель Nissan представил в Китае свой самый технологичный проект за последние годы – кроссовер NX8 2026 модельного года, который уже доступен для предварительного бронирования. Эта модель стала третьим и ключевым продуктом в рамках стратегии ребрендинга компании на китайском рынке, анонсированной два года назад.

Рекомендуем
Самые выгодные и надежные кроссоверы 4х4 — рейтинг «За рулем»

Машина создана на совершенно новой платформе Evolution Architecture 2.0, разработанной совместно с партнёром Dongfeng. Архитектура изначально заточена под разные типы силовых установок, поэтому NX8 будет предлагаться как в чисто электрическом, так и в гибридном варианте. Электрическая версия получит на выбор двигатели мощностью 292 или 340 лошадиных сил и два варианта батарей, самая ёмкая из которых обеспечивает запас хода до 630 километров. Заряжается она очень быстро: всего за шесть минут можно восстановить запас энергии на 300 километров пути.

Гибридная модификация устроена иначе. Здесь бензиновый 1.5-литровый турбомотор не связан напрямую с колёсами, а работает как генератор для 340-сильного электродвигателя. На одной электротяге такая машина проедет 310 км, а общий запас хода с полным баком и заряженной батареей достигает впечатляющих 1450 километров. Габариты у кроссовера солидные: длина почти 4.9 метра при колёсной базе в 2917 мм.

В основе новинки лежит принцип централизованного электронного управления. Одна система координирует работу пяти ключевых блоков: салона, кузова, шасси, силовой установки и комплекса помощников водителя. Но главная фишка – это внедрение двух типов искусственного интеллекта, которые, по замыслу инженеров, должны кардинально улучшить управляемость и комфорт.

Один из алгоритмов, к примеру, способен бороться с укачиванием пассажиров. Для этого ИИ в реальном времени корректирует положение кузова, демпфирование подвески и даже выходную мощность двигателей, чтобы сгладить неприятные ощущения. Проще говоря, автомобиль сам подстраивает своё поведение под самочувствие людей внутри.

Рекомендуем
Эти 5 кроссоверов с пробегом вам отдадут с огромной скидкой

Безопасности тоже уделили много внимания. Аккумуляторные батареи в ходе испытаний выдерживали давление, втрое превышающее требования жёстких китайских стандартов. Производитель заявляет, что ресурс батареи рассчитан на 600 тысяч километров пробега. Более 70% кузова нового NX8 изготовлено из высокопрочной стали, что должно положительно сказаться на жёсткости конструкции и пассивной безопасности. Официальные цены на модель пока не раскрываются.

Источник:  Авто Mail
Лежнин Роман
Фото:Nissan
07.04.2026 
