Вы можете ехать под этот «кирпич» — и вот почему

Юрист назвал случаи, когда знак «кирпич» не будет действовать

Рекомендуем Юрист назвал самый бесполезный дорожный знак

Законное право въезда на территорию, охраняемую запрещающим знаком 3.1 «Въезд запрещен» (« кирпич»), есть у граждан, проживающих на этой территории, а также у сотрудников размещенного на ней предприятия.

«Чтобы подтвердить право беспрепятственно въезжать под кирпич, водителю могут потребоваться подтверждающие документы. Для жильцов дома, как правило, достаточно паспорта с пропиской. Предприятия или офисные центры обычно составляют список регистрационных номеров автомобилей, которым разрешен въезд», – приводит Авто Mail комментарий автомобильного юриста Виктора Иноземцева.

Живете в этом доме? Возите паспорт с пропиской – и спокойно езжайте под знак

Также под знак 3.1 может проезжать любой общественный транспорт, если «кирпич» стоит на утвержденном пути следования. Сюда относится и маршрутное такси, а вот обычное пассажирское такси под это разрешение не подпадает. Кроме того, знак может быть дополнен табличкой, дающей разрешение или же, напротив, запрещающей двигаться под знаком определенному виду транспорта.