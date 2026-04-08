Вы можете ехать под этот «кирпич» — и вот почему
Юрист назвал случаи, когда знак «кирпич» не будет действовать
Законное право въезда на территорию, охраняемую запрещающим знаком 3.1 «Въезд запрещен» (« кирпич»), есть у граждан, проживающих на этой территории, а также у сотрудников размещенного на ней предприятия.
«Чтобы подтвердить право беспрепятственно въезжать под кирпич, водителю могут потребоваться подтверждающие документы. Для жильцов дома, как правило, достаточно паспорта с пропиской. Предприятия или офисные центры обычно составляют список регистрационных номеров автомобилей, которым разрешен въезд», – приводит Авто Mail комментарий автомобильного юриста Виктора Иноземцева.
Живете в этом доме? Возите паспорт с пропиской – и спокойно езжайте под знак
Также под знак 3.1 может проезжать любой общественный транспорт, если «кирпич» стоит на утвержденном пути следования. Сюда относится и маршрутное такси, а вот обычное пассажирское такси под это разрешение не подпадает. Кроме того, знак может быть дополнен табличкой, дающей разрешение или же, напротив, запрещающей двигаться под знаком определенному виду транспорта.
Источник: Авто Mail
Фото:Сергей Булкин/ТАСС
08.04.2026
Фото:Сергей Булкин/ТАСС
