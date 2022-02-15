Знак «Въезд запрещен» (он же «кирпич»): что означает и какие штрафы

Казалось бы, название «Въезд запрещен» предельно однозначно. А можно ли все-таки проехать под знак без штрафов? И какие будут санкции, если нельзя?

Что означает знак по ПДД

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Дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен» имеет круглую форму, красный цвет и белый прямоугольник, который и стал причиной его народного названия. Этот знак запрещает въезд транспорта на территорию, перед которой установлен.

Обычно «кирпич» устанавливают перед:

въездом в жилую зону;

ремонтируемыми участками дороги;

полосой, предназначенной для автобусов и другого городского маршрутного транспорта;

однополосной дорогой со встречным движением;

зоной, где активно разгружается-загружается тяжелый транспорт промышленных предприятий.

Вроде бы все просто. Тем не менее в тонкостях: что означает знак «кирпич» в ПДД в сочетании другими знаками и какие санкции помимо штрафа предусмотрены для нарушителей — путаются даже опытные водители.

Какое наказание за проезд под «кирпич»: штраф или лишение

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Некоторые водители, быстро кликнув на первую попавшуюся ссылку «проезд под кирпич какой штраф 2022», решают рискнуть 500 рублями, чтобы сэкономить время.

Подвох в том, что размер и вид взыскания (штраф или лишение прав) зависит от того, какой участок дороги скрывается за знаком. Отделаться скромным штрафом в 500 рублей можно лишь за проезд под «кирпич» на заправке, во двор, на автостоянку и другие прилегающие территории (ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками»).

За выезд на полосу для маршрутного транспорта цена нарушения составит уже 3000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге, 1500 рублей — во всех остальных городах России (ч. 1.1, 1.2 ст. 12.17 КоАП).

За проезд под кирпич на «встречку» или дорогу с односторонним движением в 2022 году водителя ждет штраф 5000 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. В случае рецидива распрощаться с водительским удостоверением придется уже на год (ч. 3. ст. 12.16. КоАП РФ).

Выписывают штраф чаще всего сотрудники ДПС — камеры, умеющие фиксировать данный вид нарушения, только начали появляться в крупных городах России.

Если над выделенной полосой висит «кирпич», по ней могут ехать только маршрутные транспортные средства. Лицензированным маршруткам, школьным и междугородным автобусам, легковым такси и даже велосипедистам на них въезд запрещен.

«Кирпич» и стрелка вниз — что значит

Часто знак дополняется табличкой 8.14 — со стрелкой вниз. Она указывает полосу, на которую запрещен въезд. Как правило, исключение составляет маршрутный транспорт.

В сочетании с другими знаками

Дорожный знак «Въезд запрещен» используют и с другими табличками — знаками дополнительной информации.

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Знаки 8.4.9., 8.4.10, 8.4.11., 8.4.12., 8.4.13., 8.4.14., 8.4.15. Кроме вида транспортных средств указывают вид транспорта, на который не распространяется действие знака. Например, знак 8.4.13 разрешает проезд под «кирпич» только велосипедистам (велосипед схематично изображен на табличке).

Знаки 8.4.1., 8.4.2., 8.4.3.,8.4.4., 8.4.5., 8.4.6., 8.4.7., 8.4.8. Вид транспортного средства, напротив, указывают вид транспорта, которому въезд под кирпич запрещен. Например, знак 8.4.1 запрещает проезд грузовым автомобилям, в том числе с прицепом, с разрешенной максимальной массой более 3,5 т.

Табличка под знаком с изображением транспортного средства указывает, на какие автомобили (в этом случае на грузовые) распространяется запрет. А табличка с изображением и надписью «кроме», наоборот, разрешает только грузовикам въезжать под «кирпич».

Указатель 8.1.1 в сочетании с «кирпичом» обозначает расстояние от знака до опасного участка, куда въезд запретили.

Важно: таблички с надписями вроде «Кроме служебного транспорта фабрики», «кроме жильцов двора» и т.п., вывешенные вместе со знаком «Въезд запрещен», в ПДД не перечислены и не указаны. А значит, юридической силы не имеют, и штраф за проезд под «кирпич» в 2022 году водителям этих автомобилей обеспечен.

Под знаком «Въезд запрещен» могут быть установлены информационные таблички, конкретизирующие, на какой тип транспорта и в какое время действует запрет.

Когда можно ехать под «кирпич»

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Действие знака не распространяется на маршрутные транспортные средства (автобусы, трамваи, троллейбусы), если их путь проходит в зоне действия. Такси (за исключением маршрутных) к такому виду транспорта не относятся.

Оценить, сколько вам будет стоить проезд под «кирпич», заранее практически невозможно. Ведь, проигнорировав знак, можно влететь колесом в глубокую яму или траншею, столкнуться с тяжелой строительной техникой и, самое страшное, не успеть уйти от лобового столкновения.

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Фото: АГН «Москва»