Китайский автомобиль впервые возглавил авторынок Британии: что это за машина?

Jaecoo 7 возглавил продажи в Британии в марте 2026 года с 10 064 проданными авто

Китайский кроссовер Jaecoo 7 впервые в истории возглавил британский рейтинг продаж новых машин. По данным Carscoops, в марте 2026 года модель, известная в России как Jaecoo J7, разошлась тиражом в 10 064 экземпляра, обогнав местных фаворитов.

Jaecoo 7

Помимимо него в рейтинг вошли Ford Puma (9193 продажи), Nissan Qashqai (8718), Kia Sportage (7310) и Vauxhall Corsa (6315). Причём львиная доля успеха Jaecoo 7 – 85% – пришлась на плагин-гибридную версию с системой Super Hybrid System. За неё в Великобритании просят £35 175, что примерно равно 3,67 млн рублей. Базовый бензиновый вариант заметно дешевле – около £29 105.

Бренд Jaecoo появился на британском рынке лишь осенью 2025 года, но почти сразу прочно обосновался в первой десятке самых продаваемых марок. Такой стремительный взлёт для нового игрока – случай беспрецедентный.

В России же история Jaecoo J7 началась раньше, ещё в сентябре 2023-го. Под капотом кроссовера, который является частью концерна Chery, всегда стоит 1,6-литровый мотор в паре с роботом и полным приводом. В конце 2025 года модель прошла рестайлинг, позаимствовав дизайнерские черты у особой версии J7 Limited Edition, напоминающей Range Rover.

Интерьер Jaecoo 7

На отечественном рынке дела у бренда тоже идут в гору. В марте 2026-го Omoda и Jaecoo вместе реализовали 4701 автомобиль – на 45% больше, чем годом ранее. Их совокупная доля на рынке перевалила за 3,8%, а на последней неделе того же месяца и вовсе достигла 4,2%.

Сейчас российским покупателям Jaecoo предлагает три кроссовера: J6, лидирующий J7 и флагманский J8. Младшая модель J6 дебютировала совсем недавно, весной 2026 года, расширив и без того популярное в стране семейство.