Li Auto приступил к тестам новых версий своих популярных кроссоверов

Появились первые фото с тестов обновленных кроссоверов Li Auto L6 и L7 в Китае

Китайский автопроизводитель Li Auto начал дорожные испытания обновленных версий своих популярных гибридных кроссоверов – L6 и L7. Фотографии закамуфлированных машин в движении появились на ресурсе Autohome, хотя точные сроки старта продаж и цены компания пока держит в секрете.

Внешние изменения разглядеть сложно из-за плотной пленки, но кое-что известно наверняка. Например, дверные ручки точно будут новыми – их приведут в соответствие с грядущими требованиями китайских властей к пассивной безопасности. В салоне тоже пока всё скрыто, однако видимые детали сильно не поменялись.

Если присмотреться, у модели L7 под центральным экраном появилась декоративная накладка со встроенными воздуховодами. А вот руль, центральный тоннель и сиденья выглядят знакомо. В салоне L6, судя по всему, вообще всё осталось как было.

Под капотом, впрочем, могут быть серьёзные новшества. По слухам из китайских СМИ, обе модели после рестайлинга получат современную 800-вольтовую электрическую архитектуру. Она позволит использовать сверхбыструю зарядку по стандарту 5С, что заметно сократит время на подзарядку батареи.

Пока же техника остаётся прежней. Оба кроссовера – последовательные гибриды. L6 использует 1,5-литровый бензиновый мотор-генератор на 154 л.с. и два электродвигателя суммарной мощностью 408 л.с., заявляя о запасе хода до 1390 км.

У L7 силовая установка мощнее – 449 «лошадей» от электромоторов, а запас хода в смешанном цикле достигает 1421 км.

Вообще эти машины ещё совсем свежие: L7 продаётся с 2023 года, а L6 – лишь с 2024-го. Да и обновляли их уже недавно – в мае 2025 года они получили новые диски, цвета, улучшенную электронику и лидар в базе. Но продажи у бренда в прошлом году просели почти в 2.5 раза, так что свежие версии явно призваны встряхнуть рынок и привлечь внимание.