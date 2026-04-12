Превращение из грузового фургона в 5-местный микроавтобус – достаточно одного нажатия

Электрофургон Kia PV5 Crew Van за секунды трансформируется в 5-местный автобус

Компания Kia нашла способ обойти главный компромисс для коммерческого транспорта: больше не нужно выбирать между перевозкой людей и тонн груза в рамках одной поездки.

Компания анонсировала электрический фургон PV5 Crew Van, который трансформируется за секунды и буквально на ходу.

Секрет кроется в инновационной системе складывания сидений. Водителю достаточно потянуть за один рычаг, и механизм самостоятельно складывает подушку, опускает спинку и сдвигает перегородку. Весь процесс занимает не более минуты, и никаких инструментов не требуется. Так двухместный грузовой фургон превращается в пятиместный автомобиль для бригады и обратно.

Kia PV5 Crew Van

Новинка построена на базе удлиненной версии PV5 Cargo, а уникальное заводское переоборудование выполняется прямо на конвейере в сотрудничестве с партнерами Kia. В зависимости от выбранного режима объем грузового отсека варьируется от 2,4 до 3,7 кубометра.

Для удобства в полу предусмотрены авиационные направляющие крепления, противоскользящее покрытие и розетка на 230 вольт.

Технически фургон оснащается батареей на 51,5 кВт·ч, что обеспечивает запас хода до 283 километров. Полезная нагрузка достигает 625 кг.

Серийное производство модели начнется 30 апреля 2026 года. Цены и точные даты выхода на рынок производитель пока держит в секрете.