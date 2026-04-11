Дешевые шины могут исчезнуть из продажи из-за новых правил

С рынка РФ может исчезнуть до 30% дешевых шин с высоким содержанием канцерогенов

Минпромторг России предлагает ужесточить требования к безопасности автомобильных покрышек. По сути, ведомство хочет законодательно ограничить содержание определённых полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в резине. Об этом говорится в служебном письме замминистра промышленности Михаила Юрина, направленном в Минприроды и Росстандарт.

Инициатива предполагает внесение поправок в техрегламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Конкретно – установить предельную долю этих веществ на уровне 0,25% бэй-протонов.

Отмечается, что мощности российских производств в состоянии целиком удовлетворить спрос внутри страны на автошины, и у них есть экспортный потенциал.

Шины с ПАУ в России сконцентрированы в бюджетном сегменте, на его долю приходится около трети рынка. И они могут с него выбыть после введения ограничений.

Источник:  «Известия»
Ушакова Ирина
Фото:freepik / Drazen Zigic
11.04.2026 
