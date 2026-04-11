Один из самых надежных японских кроссоверов снова можно купить в РФ: цены

В РФ в продаже появились новые кроссоверы Honda CR-V по цене от 3,5 млн рублей

На российский рынок вернулся кроссовер Honda CR-V. Хотя официальные поставки модели прекратились давно, теперь ее возят по параллельному импорту из Китая. На классифайдах выставлено больше двух сотен автомобилей.

Объявлены цены на Deepal G318 российской сборки

Цены при этом начинаются с довольно неожиданной отметки. Самый доступный вариант нашли во Владивостоке – за 3 490 000 рублей продавец готов под заказ привезти полноприводную версию в топовой комплектации Prestige. В неё входят кожаный салон, панорамная крыша, мультимедиа с сенсорным экраном, двухзонный климат-контроль и подогрев с вентиляцией передних кресел.

Honda CR-V
Honda CR-V

Для контекста, эта сумма сопоставима со стоимостью новых китайских моделей, которые представлены у нас официально. К примеру, базовая версия Geely Atlas сейчас оценивается минимум в 3 449 990 рублей, а Haval H7 или полноприводный GAC GS4 стартуют уже от 3 699 000.

Региональные ценовые различия

Правда, низкая цена – скорее исключение, характерное для Дальнего Востока. В других городах ситуация иная. В Новосибирске за подзаказной CR-V просят от 3,9 млн рублей, а в Воронеже готовый автомобиль из наличия с богатым оснащением оценили в 4,1 млн. За эти деньги предлагают машину с адаптивным круиз-контролем, камерой кругового обзора, аудиосистемой Bose и 18-дюймовыми дисками.

В столице и крупных городах цены ещё выше. В Москве кроссовер из наличия можно найти за 4,15 млн, в Екатеринбурге, Казани или Уфе – примерно за 4,35 млн рублей. Крупные дилеры в Москве и Петербурге выставляют ценники от 4,8 млн рублей, правда, иногда предлагают скидки при оформлении кредита или trade-in.

Технические особенности предложений

Honda CR-V
Honda CR-V

Большинство доступных на рынке CR-V – бензиновые версии. Они оснащены турбированным 1,5-литровым двигателем на 193 лошадиные силы, который работает в паре с вариатором, и в основном имеют полный привод. Также на площадках встречается гибридная модификация. В ней основную тягу обеспечивает 184-сильный электромотор, а 2-литровый бензиновый агрегат мощностью 145 л.с. выполняет роль генератора для подзарядки батареи.

Интерес к этой модели подогревают и зарубежные рейтинги надежности. В 2023 году эксперты портала iSeeCars назвали Honda CR-V самым надежным компактным кроссовером на рынке, предположив, что он способен без серьёзных проблем преодолеть более 400 тысяч километров.

Источник: Автоновости дня
Ушакова Ирина
Фото: Honda
11.04.2026 
