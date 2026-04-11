Один из самых надежных японских кроссоверов снова можно купить в РФ: цены

В РФ в продаже появились новые кроссоверы Honda CR-V по цене от 3,5 млн рублей

На российский рынок вернулся кроссовер Honda CR-V. Хотя официальные поставки модели прекратились давно, теперь ее возят по параллельному импорту из Китая. На классифайдах выставлено больше двух сотен автомобилей.

Цены при этом начинаются с довольно неожиданной отметки. Самый доступный вариант нашли во Владивостоке – за 3 490 000 рублей продавец готов под заказ привезти полноприводную версию в топовой комплектации Prestige. В неё входят кожаный салон, панорамная крыша, мультимедиа с сенсорным экраном, двухзонный климат-контроль и подогрев с вентиляцией передних кресел.

Honda CR-V

Для контекста, эта сумма сопоставима со стоимостью новых китайских моделей, которые представлены у нас официально. К примеру, базовая версия Geely Atlas сейчас оценивается минимум в 3 449 990 рублей, а Haval H7 или полноприводный GAC GS4 стартуют уже от 3 699 000.

Региональные ценовые различия

Правда, низкая цена – скорее исключение, характерное для Дальнего Востока. В других городах ситуация иная. В Новосибирске за подзаказной CR-V просят от 3,9 млн рублей, а в Воронеже готовый автомобиль из наличия с богатым оснащением оценили в 4,1 млн. За эти деньги предлагают машину с адаптивным круиз-контролем, камерой кругового обзора, аудиосистемой Bose и 18-дюймовыми дисками.

В столице и крупных городах цены ещё выше. В Москве кроссовер из наличия можно найти за 4,15 млн, в Екатеринбурге, Казани или Уфе – примерно за 4,35 млн рублей. Крупные дилеры в Москве и Петербурге выставляют ценники от 4,8 млн рублей, правда, иногда предлагают скидки при оформлении кредита или trade-in.

Технические особенности предложений

Honda CR-V

Большинство доступных на рынке CR-V – бензиновые версии. Они оснащены турбированным 1,5-литровым двигателем на 193 лошадиные силы, который работает в паре с вариатором, и в основном имеют полный привод. Также на площадках встречается гибридная модификация. В ней основную тягу обеспечивает 184-сильный электромотор, а 2-литровый бензиновый агрегат мощностью 145 л.с. выполняет роль генератора для подзарядки батареи.

Интерес к этой модели подогревают и зарубежные рейтинги надежности. В 2023 году эксперты портала iSeeCars назвали Honda CR-V самым надежным компактным кроссовером на рынке, предположив, что он способен без серьёзных проблем преодолеть более 400 тысяч километров.