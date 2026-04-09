На испытаниях замечен новый добротный кроссовер чуть дороже 2 млн рублей
Новый кроссовер BYD Sealion 08 получит батарею второго поколения Blade, и это ключевая деталь. Именно она позволит машине проезжать на чистой электротяге свыше тысячи километров без подзарядки.
Внешность модели оформили в духе фирменной концепции Ocean Aesthetics, где особую роль играет световая графика. Крышу автомобиля венчает лидарный датчик. Габариты тоже солидные: длина превышает пять метров, а расстояние между осями – три метра.
Покупателям предложат два варианта силовой установки. Можно будет выбрать либо гибридную версию DM-i, либо полностью электрическую модификацию.
Заявленная маневренность – ещё один козырь модели. Инженеры оснастили Sealion 08 системой управления задними колёсами, что, по сути, должно сделать парковку и повороты в городе заметно проще.
По предварительным данным, цена на новинку в Китае будет колебаться от 210 до 230 тысяч юаней. В пересчёте на российскую валюту это примерно 2,38-2,6 миллиона рублей.
