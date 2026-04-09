Трактор на трассе: когда обгон тихохода все равно запрещен

В ГИБДД объяснили, как легально обогнать спецтехнику и не остаться без прав

Многие водители считают: если трактор ползет со скоростью 20 км/ч, его можно обойти даже под знаком «Обгон запрещен».

Но решающую роль играет не сама низкая скорость, а крошечный треугольник на корме спецтехники, объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселев.

Закон относит к тихоходным транспортным средствам только те машины, чья паспортная скорость не превышает 30 км/ч. И единственное видимое подтверждение – красный треугольник с желтой каймой. Нет этого знака? Тогда даже самый медленный комбайн – обычный участник движения. Инспектор на трассе не обязан изучать документы на тихохода.

Но и это еще не все. Даже если треугольник на месте, знак «Обгон запрещен» автоматически разрешает маневр только при прерывистой разметке. Сплошная линия остается абсолютным табу. Пересекать ее нельзя ни ради трактора, ни ради экскаватора. Верховный суд не раз подтверждал: выезд на встречку через сплошную – всегда нарушение, каким бы медленным ни был тихоход.

Юристы предупреждают: наказание суровое – штраф 5000 рублей или лишение прав на 4–6 месяцев. Повторное нарушение грозит годом без машины. Так что прежде чем давить на газ, оцените разметку и поищите треугольник на корме.

Алексеева Елена
09.04.2026 
