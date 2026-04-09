Эти европейские автомобили получат китайскую платформу

Reuters: Новые модели Opel и Alfa Romeo построят на китайской платформе

По данным агентства Reuters, концерн Stellantis ведёт переговоры с китайским производителем электромобилей Leapmotor. Суть в том, чтобы совместно разработать новые модели для европейских брендов группы, в первую очередь для Opel. В перспективе аналогичный проект может быть реализован и для Alfa Romeo. Китайская сторона, как ожидается, возьмёт на себя основную часть инженерных задач, поставив ключевые электронные компоненты и электрическую архитектуру.

Партнёрство выглядит логичным продолжением уже существующего альянса. Ещё в 2023 году Stellantis приобрёл 20% акций Leapmotor, а затем они создали совместное предприятие для продвижения китайских электрокаров на международных рынках. Теперь же сотрудничество может выйти на новый уровень. Если стороны придут к согласию в ближайшие недели, то первый результат – электрический внедорожник Opel – планируют запустить в производство к 2028 году.

Сборка нового электромобиля Opel, по информации источников, должна быть налажена на заводе Stellantis в испанском городе Сарагоса. Интересно, что на этой же площадке уже в конце текущего года начнут выпускать модель Leapmotor B10 для европейского рынка. Предварительные расчёты показывают, что ежегодный объём производства Opel может достигать 50 тысяч машин.

Параллельно рассматривается возможность создания на той же технической платформе модели для Alfa Romeo. Её производство также может быть локализовано в Сарагосе, что позволит оптимизировать логистику и затраты. Впрочем, пока это лишь один из обсуждаемых вариантов.

В самой компании Leapmotor пока воздерживаются от конкретных заявлений. Представители лишь подтвердили, что с партнёрами ведутся переговоры о различных форматах сотрудничества, но детали раскрывать преждевременно.

Источник:  Motor
Лежнин Роман
Фото:Zuma\TASS
09.04.2026 
