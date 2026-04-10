Hyundai представил миру два смелых концепта на космическую тематику

Hyundai анонсировал новую стратегию бренда Ioniq и два концепта — Venus и Earth

В Китае бренд Ioniq от Hyundai перестаёт быть просто линейкой машин, становясь целой экосистемой. Местные технологии, а также собственные стандарты безопасности и качества корейского автогиганта легли в основу этого амбициозного проекта.

Философия бренда теперь строится вокруг «вселенной Ioniq», где клиент находится в самом центре. Чтобы подчеркнуть это, новые модели будут получать имена планет, создавая уникальный эмоциональный фон для владения электромобилем. Первыми ласточками в этой галактике стали два концепт-кара: изящный седан Venus и практичный кроссовер Earth.

Концепт Venus: элегантность и атмосфера

Venus задуман как элегантный седан с дизайном, который авторы называют «сияющим золотым». Акцент здесь сделан на премиальные материалы и сложную атмосферную подсветку. Интерьер, сфокусированный на водителе, сочетает контрастную отделку высокого класса, многослойную световую архитектуру и особый «люминесцентный» оттенок, который должен полностью погрузить человека в пространство автомобиля.

Концепт Earth: практичность и уют

Earth, в свою очередь, представляет собой кроссовер, где во главу угла поставлены практичность, комфорт и продуманность. Его внешний облик, названный Aurora Shield, объединяет острые грани с рельефными объёмами и массивными, надёжными на вид элементами. Внутри же создаётся ощущение уютной «маленькой Земли» – спокойного и свободного пространства.

Здесь применяются инновационные сиденья с системой воздушной вентиляции, освещение, вдохновлённое природными явлениями, и технологии, которые не бросаются в глаза. Дизайнеры даже добавили в интерьер скрытые отсылки к столице Китая, Пекину, что подчёркивает локальную адаптацию проекта.