Знаменитый Touareg вернется на рынок в совершенно новом обличье

Андреас Миндт: электрический Touareg получит уникальный облик

Электрический Volkswagen Touareg не станет просто копией своего бензинового предшественника – на это прямо указал глава дизайна немецкого бренда Андреас Миндт. По его словам, у компании больше нет задачи делать электромобили визуально похожими на модели с ДВС, как это было раньше с гибридами.

Раньше стратегия была иной: гибридные версии намеренно делали почти неотличимыми от обычных машин, чтобы покупатели не пугались новизны. Сейчас, правда, подход полностью изменился. Volkswagen считает, что электрокары должны с первого взгляда демонстрировать свою принадлежность к новой эре, иметь собственный, узнаваемый и современный облик.

Этот принцип уже воплощён в новых моделях вроде ID.7, и будущий электрический Touareg последует тому же пути. Концепт-кар, который покажет направление развития дизайна, ожидается в ближайшие месяцы, а серийная версия, по слухам, может дебютировать в 2027 году. Платформой для него станет гибкая архитектура SSP, которая заменит нынешние MEB и PPE.

Что касается названия, то «Touareg» для электромобиля – пока лишь рабочая версия. Окончательное имя для флагманского электрического кроссовера Volkswagen ещё не утверждено. В любом случае, машина займёт верхнюю позицию в линейке бренда, став альтернативой Audi Q8 e-tron и, возможно, будущему Porsche Cayenne с электродвигателем.