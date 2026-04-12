Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Geely Galaxy M7
12 апреля
На рынок вышел новый добротный кроссовер Geely дешевле 2 млн рублей
Geely начала приём заказов на кроссовер Galaxy...
12 апреля
В России перестали продавать популярный кроссовер Chery
Li Auto i6
12 апреля
Li Auto продал 100 тысяч экземпляров своей самой дешевой модели всего за полгода
Li Auto выпустила 100-тысячный экземпляр...

Li Auto продал 100 тысяч экземпляров своей самой дешевой модели всего за полгода

Li Auto выпустила 100-тысячный экземпляр электромобиля i6 с запасом хода 720 км

Li Auto отчиталась о производстве стотысячного экземпляра своей модели i6. С момента старта поставок первой машины прошло меньше семи месяцев.

Li Auto i6
Li Auto i6

Эта модель, позиционирующаяся как самый доступный автомобиль бренда, в Китае стоит от 35 тысяч долларов. Все версии построены на 800-вольтовой архитектуре и оснащены литий-железо-фосфатными аккумуляторами с поддержкой зарядки 5C. По заявленным данным, максимальная дальность пробега по циклу CLTC достигает 720 километров, а средний расход энергии – 13,6 кВт•ч на сотню.

Li Auto i6
Li Auto i6

Под капотом у заднеприводной версии – электромотор на 250 кВт (335 л. с.). Полноприводная модификация добавляет к нему передний двигатель мощностью 150 кВт, что в сумме даёт 400 кВт или 536 «лошадей». Зарядка от мощной станции позволяет восстановить запас хода в 500 километров всего за десять минут.

Внешность i6 выделяется дневными ходовыми огнями в форме кольца под лобовым стеклом и датчиком LiDAR на крыше. Дизайнеры сделали ставку на аэродинамику, использовав диски с низким сопротивлением и скрытые дверные ручки. При габаритной длине в 4950 мм и колёсной базе 3000 мм машина выглядит стремительно за счёт коротких свесов и скошенной линии крыши. Задние стойки, кстати, уже, чем у флагманской модели i8. Сзади автомобиль украшает сплошная световая полоса и интегрированный спойлер.

Такая компоновка, по словам производителя, обеспечивает просторный пятиместный салон. Размеры кузова составляют 4950×1935×1655 мм.

Источник:  ITHome
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото: Li Auto
Количество просмотров 15
12.04.2026 
Фото:Li Auto
Поделиться:
Оцените материал:
0