Богатое оснащение и смешной расход — новый кроссовер за 2 миллиона уже в продаже

Кроссовер Changan Qiyuan E07 появился у дилеров с ценой от 1,8 млн рублей

Новый гибридный кроссовер Changan Qiyuan E07 вышел на рынок Китая. Продажи у дилеров стартовали 13 апреля, а начальная цена составила от 13,99 до 16,99 тысячи юаней, что примерно эквивалентно 1,8-2,2 млн рублей по текущему курсу.

Машина построена на свежей модульной архитектуре и рассчитана на пятерых пассажиров. Ее габариты вполне солидны: почти 4,9 метра в длину, 1,93 метра в ширину и 1,71 метра в высоту при колесной базе 2920 миллиметров. Внешность выделяется современными решениями – вместо традиционной решетки радиатора используется гладкая панель, которую дополняют узкие светодиодные фары и OLED-фонари.

Руль здесь двуспицевый, а прямо за ним установлена цифровая приборная панель и большой центральный экран, будто парящий над торпедо. Для развлечения задних пассажиров в потолок встроен отдельный 17,3-дюймовый дисплей. Общую атмосферу помогает создавать многоцветная подсветка, которая может переливаться 256 оттенками.

Крыша представляет собой панорамный люк с электроприводной шторкой. За звук в салоне отвечает фирменная аудиосистема AI Boya Sound, в состав которой входят 23 динамика.

Под капотом у гибрида два варианта силовой установки. Младшая развивает 329 лошадиных сил, а топовая – все 510. Базовая версия сочетает 1,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель с электромотором, тогда как более дорогие модификации получают турбированный мотор того же объема и усиленный электродвигатель.

Энергию для него запасает батарея Rhino H емкостью 32,7 кВт·ч. На одной только электротяге кроссовер способен проехать от 135 до 230 километров в зависимости от версии. Но главная фишка – общий запас хода, который, по заявлению производителя, может достигать впечатляющих двух тысяч километров.

Источник:  Autohome
Лежнин Роман
Фото: Autohome
18.04.2026 
