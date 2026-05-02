Фары слепят вас все чаще? Вот в чем дело!

Автомобильные фары стали слишком яркими: 6 из 10 водителей слепит свет фар

Если вам кажется, что в последнее время фары встречных машин стали слепить вас чаще, то вам, скорее всего, не кажется.

Американская автомобильная ассоциация (AAA) провела опрос, в результате которого выяснилось: 6 из 10 современных водителей считают, что слепящий свет является серьезной проблемой при вождении в темное время суток. При этом почти три четверти (73%) заявили, что за последние десять лет ситуация стала заметно хуже. Данные приводятся на базе интервью с 1092 водителями США, прошедшими с 5 по 8 февраля.

Авторы исследования связывают возрастание проблемы «слепящей встречки» с тем, что фары, созданные по новым технологиям, стали более яркими. Но дело не только в ширящемся масштабе применения светодиодов – кроме того, сами машины стали более высокими, отмечает Грег Брэннон, директор инжиниринга ААА.

Выяснилось также, что те, кто носит очки с диоптриями, страдают от яркого света фар больше тех, у кого очков нет – 70% против 56%. Владельцы высоких пикапов жалуются реже всех остальных – 41% против 66%. И в большей степени дискомфорт испытывают женщины, нежели мужчины – 70% против 57%. Адаптивный свет проблему уменьшает (кстати, в США он разрешен лишь с 2022 года), но не решает полностью. Поэтому воспользуйтесь советами «За рулем» и берегите себя и других.