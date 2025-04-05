Как избежать ослепления фарами встречных машин

Эксперт Ревин подсказал, что делать, если встречные автомобили слепят светом фар

Наступает время автопутешествий, в том числе с ночными поездками. И совет, как уберечься от слепящего света фар, вам точно пригодится, и не раз.

Как в старину избегали ослепления ярким светом

В эпоху пиратства на морских просторах можно было встретить множество «одноглазых» корсаров, которые брали на абордаж купеческие и военные корабли. Неужели все они лишились глаза в боях? Отнюдь.

После того как абордажная команда расправлялась с врагами на палубе, она спускалась в темный трюм, где моряки захватываемого судна тоже оказывали яростное сопротивление. Однако у тех, кто находился в трюме, глаза уже привыкли к темноте, а пираты, попадая с яркого солнца, ничего не видели.

Именно в этот момент они срывали повязку с глаза, который уже приспособился к темноте, и продолжали бой, прекрасно все видя.

Кто ослепляет фарами

Сегодня же водители сталкиваются с неприятной ситуацией на ночной дороге – ослеплением от неправильно используемых фар. Вот некоторые из возможных причин:

неправильно отрегулированные галогенные фары;

фары, предназначенные для галогенных ламп, но с ксеноновыми или светодиодными источниками света;

фары, которые не были вовремя переключены с дальнего света на ближний;

штатные ксеноновые или светодиодные фары, у которых направление пучков света сбилось из-за неисправности механизма управления или смещения корпуса фары при легкой аварии;

любые фары, когда ваша и встречная машины подъезжают к вершине холма.

Чем опасно ослепление светом фар

Когда вы видите яркий источник света, ваши глаза непроизвольно поворачиваются в его сторону, и только усилием воли вы можете заставить их вернуться обратно.

При таких ярких источниках света вы перестаете видеть дорогу еще до встречного разъезда из-за сильной «засветки» глаз. А после разъезда вы не видите ничего, потому что яркость дороги и предметов в свете ваших фар недостаточна – они светятся только отраженным светом.

Как избежать ослепления светом фар

Если вы видите, что фары приближающегося автомобиля слишком яркие и начинают засвечивать вам дорогу, вы можете попробовать попросить водителя переключиться на ближний свет коротким морганием своим дальним.

Однако в нынешние времена это может только ухудшить ситуацию, и встречный водитель злобно включит дальний свет. Ведь, оказывается, до этого он ослеплял всех и вся на ближнем!

Поэтому, встретив такого водителя, нужно, прежде всего, принять меры самому. Во-первых, оцените дорогу, насколько ее видно. Так вы сможете увидеть изгибы дороги и перекрестки со второстепенными дорогами, рассмотреть брошенный тракторный прицеп и так далее.

Чтобы сохранить зрение, вы можете, как пираты Карибского моря, зажмурить один глаз или прикрыть его ладонью. Тогда он после разъезда со слепящим автомобилем будет видеть дорогу.

Еще, если яркость встречных фар велика, но терпима, есть смысл скосить взгляд правее, на обочину. Так ослепление будет меньше.

В случае же полного ослепления, как и рекомендуют ПДД, следует снизить скорость вплоть до остановки и включить аварийную сигнализацию.

Как подготовиться к ночной дороге

Ветровое стекло должно быть кристально чистым изнутри, иначе встречные фары будут засвечивать грязный налет, ухудшая видимость. Стеклоочистители и стеклоомыватели также должны обеспечить максимально возможную чистоту стекла снаружи.

Поляризационные очки и антибликовые козырьки – средства на любителя. Массового их применения не замечено, а если бы эффективность была столь высока, как рекламируют, то, наверное, требование использовать их внесли бы в ПДД.

Вместо заключения

Тем, кто продолжает использовать запрещенные источники света или не следит за регулировкой и исправностью фар, напомню афоризм: «Ослепленный вами водитель – ваш потенциальный убийца».

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