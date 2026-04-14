Этот китайский кроссовер превратился в спальню на колёсах

Jetour начал продажи удлинённого кроссовера Traveler Plus за 2,1 млн рублей

Китайский автопроизводитель Jetour официально вывел на рынок своей страны новую модификацию – удлинённый кроссовер Traveler Plus. Цены на него начинаются от 189 990 юаней и доходят до 219 900, что в пересчёте составляет примерно от 2,1 до 2,5 миллиона рублей.

Внешне новинка почти неотличима от обычного Traveler, который в России известен как T2. Однако при взгляде сбоку становится заметна главная особенность: увеличенный задний свес. Общая длина машины выросла на 249 миллиметров, достигнув 5034 мм, в то время как колёсная база (2800 мм) и дорожный просвет (220 мм) остались прежними. Правда, за счёт удлинения угол съезда сократился с 28 до 18 градусов.

Салон и оснащение

Внутри сохранилась знакомая стилистика, но компоновка стала семиместной. Дизайнеры добавили новую расцветку и ромбовидную стёжку на дверных картах и сиденьях. Передние кресла получили подогрев с вентиляцией, а место водителя – функцию 8-точечного массажа. Пассажирам второго ряда тоже доступен подогрев, плюс для них предусмотрены откидные столики.

Оснащение впечатляет: панорамная крыша, множество мест для хранения мелочей и просторный багажник. Его объём в 1653 литра можно трансформировать в спальное место длиной два метра. В список опций также входят системы автоматической парковки и автопилота. Комплектации с гибридной установкой дополнены аудиосистемой на 16 динамиков с сабвуфером в багажнике.

Две силовые установки

Покупателям предлагается выбор из двух вариантов силовой установки. Бензиновая версия оснащена двухлитровым турбомотором на 254 лошадиные силы в паре с 8-ступенчатым автоматом. Интересно, что на российском T2 этот же двигатель развивает 245 сил.

Альтернатива – подключаемый гибрид C-DM. Его основу составляет 1,5-литровый турбодвигатель, которому помогают два электромотора. Суммарная отдача системы достигает 619 «лошадей» и 920 Нм крутящего момента. Запас хода только на электротяге варьируется от 129 до 212 километров в зависимости от версии, а общий пробег на одной заправке и заряде заявлен на уровне 1300 км. Все модификации, и бензиновые, и гибридные, получают интеллектуальный полный привод XWD собственной разработки Jetour.

Перспективы для России

Целесообразность создания такой специфичной удлинённой версии можно обсуждать, но в Китае тренд на увеличение базовых кроссоверов и числа мест в салоне действительно набирает силу.

Что касается российского рынка, то о возможном появлении здесь Traveler Plus заявляли ещё в 2024 году. Тогда релиз планировали на первый квартал 2025-го, но эти сроки сорвались. Очевидно, что если модель всё же доберётся до России, её цена будет выше, чем у текущего T2, который сейчас стоит от 4 169 000 до 4 649 000 рублей.