Миллиарды потрачены зря: Volkswagen возвращается к простоте

Глава Volkswagen Шефер признал ошибки с моделями ID.3 и ID.4

Volkswagen публично заявил о серьёзных просчётах в своей электрической стратегии.

По сути, руководство признало, что первые электромобили марки, такие как ID.3 и ID.4, слишком далеко ушли от корней бренда. Глава марки Томас Шефер прямо назвал их «не настоящими Volkswagen», что для компании с репутацией народного автомобиля звучит как жёсткое самоосуждение.

Немецкий концерн, кажется, слишком увлёкся футуристичным дизайном и цифровизацией. В погоне за новизной привычные и надёжные элементы управления сменились сложными сенсорными панелями и запутанными меню. Для клиентов, которые годами выбирали Volkswagen за понятную эргономику, это стало настоящим разочарованием. Покупатели массово жаловались, что управлять, например, климатом или громкостью на ходу стало неудобно и даже небезопасно.

«Это полный бред, – комментирует ситуацию инженер-автомеханик Михаил Лазарев. – С такими решениями продажи не сделать. Людям нужна уверенность в каждой детали, а не капризные экраны, которые живут своей жизнью».

Возвращение к классическим решениям

Проблемы оказались глубже, чем просто сырой софт. Сама философия марки пошатнулась из-за этой радикальной смены курса. Теперь Volkswagen официально объявляет о возвращении к здравому смыслу. Технический директор Кай Грюниц подтвердил, что эпоха экспериментов над терпением водителей закончена. В новых моделях снова появятся физические кнопки для основных функций, а интерфейсы будут максимально упрощены.

«Автомобиль – это в первую очередь механизм, а не планшет на колёсах, – объясняет автоэлектрик Кирилл Семёнов в разговоре с Pravda.Ru. – Технические сбои и недоделанное программное обеспечение убивают лояльность клиентов быстрее всего».

Планы по перезапуску бренда

Новая стратегия строится на преемственности. Электромобили больше не должны выглядеть как пришельцы из будущего. Компания намерена использовать легендарные имена, такие как Golf и Polo, для своих будущих электрических моделей, чтобы подчеркнуть связь с историей. Главной надеждой называют девятое поколение Golf, которое должно объединить современную силовую установку и традиционный, понятный дух марки.

«Упрощение электронных систем – это благо и для ремонта, и для повседневной эксплуатации, – отмечает автослесарь Денис Хромов в беседе с Pravda.Ru. – Современная «начинка» очень чувствительна к качеству, поэтому чем логичнее конструкция, тем лучше».

Масштабный перезапуск, включающий выход бюджетных моделей вроде ID Every1 и обновлённых версий текущего модельного ряда, запланирован на 2026 год. Цель – не просто представить новые машины, а заново завоевать доверие, доказав, что Volkswagen по-прежнему слышит своих клиентов.