Новые Уралы стартуют в экстремальной экспедиции — что это за машины?

Завод «Урал» примет участие в международной экспедиции от Мурманска до Магадана

Российский автозавод « Урал» примет участие в медиапроекте популярного южноафриканского путешественника и продюсера Йоханеса Баденхорста.

Его новое трэвел-шоу называется Voetspore («следы», африканс), и в рамках него с 30 апреля по 10 июля запланирована масштабная экспедиция по городам России – от Мурманска до Магадана на грузовиках Урал.

Общая протяженность маршрута по более чем 30 регионам России – более 20 тысяч км, причем съемочная группа посетит не только областные центры, но и небольшие городки, поселки и деревни.

Автодом на базе Урал-5557

«Основная цель проекта – создание многосерийного документального фильма, призванного познакомить мировую общественность с российской многонациональной культурой, богатыми традициями, бытом коренных народов, уникальной архитектурой и природой», – говорится в официальном пресс-релизе.

Бортовой Урал-80

Автозавод «Урал» предоставил экспедиции два автомобиля. Первый – это автодом на шасси Урал-5557: специализированный внедорожник 6х6 создан для автономного проживания во время путешествий, охоты или длительных выездов на природу. Второй автомобиль – новейший среднетоннажник Урал-80 с колесной формулой 4х4. Таким образом, вся команда документалистов будет обеспечена и мобильным домом, и грузовой техничкой на протяжении всей экспедиции.