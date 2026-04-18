Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новые Уралы стартуют в экстремальной экспедиции — что это за машины?
Новые Уралы стартуют в экстремальной экспедиции — что это за машины?

Завод «Урал» примет участие в международной экспедиции от Мурманска до Магадана

Российский автозавод « Урал» примет участие в медиапроекте популярного южноафриканского путешественника и продюсера Йоханеса Баденхорста.

Рекомендуем
Его новое трэвел-шоу называется Voetspore («следы», африканс), и в рамках него с 30 апреля по 10 июля запланирована масштабная экспедиция по городам России – от Мурманска до Магадана на грузовиках Урал.

Общая протяженность маршрута по более чем 30 регионам России – более 20 тысяч км, причем съемочная группа посетит не только областные центры, но и небольшие городки, поселки и деревни.

Автодом на базе Урал-5557
Автодом на базе Урал-5557

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

«Основная цель проекта – создание многосерийного документального фильма, призванного познакомить мировую общественность с российской многонациональной культурой, богатыми традициями, бытом коренных народов, уникальной архитектурой и природой», – говорится в официальном пресс-релизе.

Бортовой Урал-80
Бортовой Урал-80

Автозавод «Урал» предоставил экспедиции два автомобиля. Первый – это автодом на шасси Урал-5557: специализированный внедорожник 6х6 создан для автономного проживания во время путешествий, охоты или длительных выездов на природу. Второй автомобиль – новейший среднетоннажник Урал-80 с колесной формулой 4х4. Таким образом, вся команда документалистов будет обеспечена и мобильным домом, и грузовой техничкой на протяжении всей экспедиции.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  АЗ «УРАЛ»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
18.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0