Международная выставка СТО Expo пройдет с 26 по...
Dacia тестирует новый бюджетный электрокар: что уже известно

Dacia готовит новый электромобиль на базе Renault Twingo

В распоряжение европейских автомобильных СМИ попали первые качественные снимки закамуфлированного прототипа нового электромобиля Dacia.

Несмотря на плотный слой камуфляжа, эксперты единодушны: в основе модели лежит техническая платформа Renault Twingo последнего поколения. Однако, в отличие от простого ребейджинга (копирования с заменой значков), будущая новинка получит собственный, независимый дизайн кузова, который не будет буквально повторять облик Twingo.

Согласно выводам профильных изданий, автомобиль займет важную нишу в быстрорастущей линейке электромобилей Dacia. На данный момент модельный ряд бренда представлен крошечным городским электрокаром Spring (самый доступный вариант) и готовящимся к выходу полностью электрическим Sandero (E-Sandero), который станет более крупной и практичной моделью. Новый же автомобиль, условно называемый в прессе «электрический Dacia на базе Twingo», разместится ровно между ними – как по размеру, так и по цене.

Ожидается, что новинка будет немного крупнее, чем Spring (который скорее является квадрициклом по европейским меркам), но компактнее, чем E-Sandero. Длина автомобиля, предположительно, составит около 3,6–3,7 метра, что делает его идеальным решением для города.

Начало продаж новинки запланировано на конец 2026 года, а официальная презентация (вероятно, на автосалоне в Париже или Брюсселе) состоится ближе к осени 2026 года.

Напомним, что Dacia Spring, который долгое время был самым дешевым электромобилем в Европе, устаревает и страдает от ограниченного запаса хода (около 230 км по циклу WLTP). Новый электромобиль на базе Twingo должен предложить большее пространство в салоне, современную силовую установку (возможно, запас хода около 300–350 км) и более высокий уровень безопасности. При этом цена, по прогнозам, может составить от 18 000 до 22 000 евро в базовой комплектации, что сохранит статус Dacia как лидера по соотношению цена/качество.

Алексеева Елена
02.05.2026 
