#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
На каких машинах ездят россияне: самые популярные модели
10 марта
На каких машинах ездят россияне: самые популярные модели
«Автостат» назвал десять самых распространенных...
Разворот на перекрестке: преимущество, о котором мало кто знает
10 марта
Разворот на перекрестке: преимущество, о котором мало кто знает
Очень частая ситуация, в которой желание...
Nissan Qashqai
10 марта
Хорошо знакомый «японец» может вернуть себе статус бестселлера на рынке РФ
Импортеры начали предлагать россиянам новые...

Dacia Striker — новый универсал, который хочет стать идеальным

Dacia раскрыла первые подробности о новом универсале Striker

Вслед за внедорожником Bigster компания Dacia готовит необычный универсал Striker, который бросит вызов стереотипам о бюджетных машинах.

Рекомендуем
Geely Atlas стал доступнее — старт продаж новой версии без полного привода. Цена известна

Если Bigster – это классический большой кроссовер, то Striker задуман как гибрид универсала, кроссовера и хэтчбека с внедорожными повадками.

Название выбрано не случайно: как мы знаем, термин Strike в боулинге означает страйк, когда сбиты все кегли. В компании намекают, что новинка попадет точно в цель, предлагая уникальное для бренда сочетание стиля и функциональности.

Внешне автомобиль получит агрессивный дизайн в духе нового Duster с Y-образными фарами, завышенной линией кузова и рейлингами на крыше. Длина около 4,6 метра обещает просторный пятиместный салон и вместительный багажник, при этом интерьер станет чуть богаче, чем у привычных моделей Dacia.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Dacia Striker
Dacia Striker

Рекомендуем
Китай захлопнул лазейку: параимпорт-2026 встает на новые рельсы

Технически новинка построена на платформе CMF-B. Под капотом ожидаются современные бензиновые и гибридные моторы мощностью до 155 л.с., а также версии на газе.

Самая интересная деталь – возможный полный привод с электрической задней осью, что позволит Striker буксировать прицепы до 1,5 тонны.

Старт продаж намечен на 2026 год, а ориентировочная цена составит около 25 тысяч евро (2,3 млн рублей), что сделает этот автомобиль одним из самых доступных, но при этом технически продвинутых универсалов на рынке.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник:  Auto, Motor und Sport
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Auto, Motor und Sport
Количество просмотров 41
10.03.2026 
Фото:Auto, Motor und Sport
Поделиться:
Оцените материал:
0