Dacia Striker — новый универсал, который хочет стать идеальным

Dacia раскрыла первые подробности о новом универсале Striker

Вслед за внедорожником Bigster компания Dacia готовит необычный универсал Striker, который бросит вызов стереотипам о бюджетных машинах.

Если Bigster – это классический большой кроссовер, то Striker задуман как гибрид универсала, кроссовера и хэтчбека с внедорожными повадками.

Название выбрано не случайно: как мы знаем, термин Strike в боулинге означает страйк, когда сбиты все кегли. В компании намекают, что новинка попадет точно в цель, предлагая уникальное для бренда сочетание стиля и функциональности.

Внешне автомобиль получит агрессивный дизайн в духе нового Duster с Y-образными фарами, завышенной линией кузова и рейлингами на крыше. Длина около 4,6 метра обещает просторный пятиместный салон и вместительный багажник, при этом интерьер станет чуть богаче, чем у привычных моделей Dacia.

Dacia Striker

Технически новинка построена на платформе CMF-B. Под капотом ожидаются современные бензиновые и гибридные моторы мощностью до 155 л.с., а также версии на газе.

Самая интересная деталь – возможный полный привод с электрической задней осью, что позволит Striker буксировать прицепы до 1,5 тонны.

Старт продаж намечен на 2026 год, а ориентировочная цена составит около 25 тысяч евро (2,3 млн рублей), что сделает этот автомобиль одним из самых доступных, но при этом технически продвинутых универсалов на рынке.