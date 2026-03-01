АВТОВАЗ начал выпуск заднеприводных фургонов SKM
20 марта
Выпуском фургонов SKM займется ВИС-АВТО,...
Представлена новая версия Дастера с полным приводом и внушительным запасом хода

Dacia представила серию Duster Spirit of Sand в честь победы на «Дакаре-2026»

Dacia представила эксклюзивную версию своего кроссовера, выпущенную в честь спортивных достижений. Лимитированная серия Duster под названием Spirit of Sand – это прямая отсылка к триумфу заводской команды Sandriders на ралли-рейде «Дакар» в 2026 году. Всего таких машин будет сделано лишь пятьсот штук, и купить их можно будет только в Румынии. Цена вопроса – 28 990 евро, что примерно равно 2,9 миллионам рублей по текущему курсу.

Dacia Duster Spirit of Sand
Dacia Duster Spirit of Sand

Внешность новинки сразу выдаёт её особый статус. Кузов украшает специальная графика, а отдельные элементы окрашены в медно-коричневый цвет. Завершают образ новые 17-дюймовые легкосплавные диски. Но главные изменения, по сути, скрыты от глаз. Инженеры усилили защиту днища, установив под двигатель и трансмиссию стальные листы толщиной целых 6 миллиметров.

Что касается оснащения, то здесь производитель не стал экономить. В базе для этой версии идёт адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида с парктрониками. Подогреваются не только сиденья, но даже руль и лобовое стекло.

Под капотом у Spirit of Sand – гибридная силовая установка G 150 4x4. Её основа – бензиновый турбированный двигатель объёмом 1,2 литра, который дополнен электромотором на задней оси. Вместе они выдают 154 лошадиные силы. Причём это битопливный гибрид: машина может ездить как на бензине, так и на сжиженном газе (LPG). Такой тандем, кстати, обеспечивает просто гигантский запас хода – до 1500 километров на полном баке и баллоне.

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Carscoops
01.03.2026 
Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
Недостатки:
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Комментарий:
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету
+41