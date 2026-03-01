Представлена новая версия Дастера с полным приводом и внушительным запасом хода

Dacia представила серию Duster Spirit of Sand в честь победы на «Дакаре-2026»

Dacia представила эксклюзивную версию своего кроссовера, выпущенную в честь спортивных достижений. Лимитированная серия Duster под названием Spirit of Sand – это прямая отсылка к триумфу заводской команды Sandriders на ралли-рейде «Дакар» в 2026 году. Всего таких машин будет сделано лишь пятьсот штук, и купить их можно будет только в Румынии. Цена вопроса – 28 990 евро, что примерно равно 2,9 миллионам рублей по текущему курсу.

Внешность новинки сразу выдаёт её особый статус. Кузов украшает специальная графика, а отдельные элементы окрашены в медно-коричневый цвет. Завершают образ новые 17-дюймовые легкосплавные диски. Но главные изменения, по сути, скрыты от глаз. Инженеры усилили защиту днища, установив под двигатель и трансмиссию стальные листы толщиной целых 6 миллиметров.

Что касается оснащения, то здесь производитель не стал экономить. В базе для этой версии идёт адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида с парктрониками. Подогреваются не только сиденья, но даже руль и лобовое стекло.

Под капотом у Spirit of Sand – гибридная силовая установка G 150 4x4. Её основа – бензиновый турбированный двигатель объёмом 1,2 литра, который дополнен электромотором на задней оси. Вместе они выдают 154 лошадиные силы. Причём это битопливный гибрид: машина может ездить как на бензине, так и на сжиженном газе (LPG). Такой тандем, кстати, обеспечивает просто гигантский запас хода – до 1500 километров на полном баке и баллоне.

