Город любит Rio, село — Granta: битва рейтингов

«Росгосстрах»: за городом УАЗ и ГАЗ популярнее Форда и Шкоды

Анализ договоров ОСАГО от «Росгосстраха» показал: вкусы водителей из городов и сел почти одинаковы, но расстановка моделей разная. Китайских марок в лидерах пока нет вообще.

В городах первую строчку самых популярных моделей занимает Kia Rio. У сельчан же абсолютный фаворит – Lada Granta. На втором месте у горожан Chevrolet Niva, а у сельчан – легендарная Нива 2121. Третью позицию делят: в городе – Lada Granta, а в деревне – снова Chevrolet Niva. Далее у городских водителей следуют Hyundai Solaris и Нива 2121. У сельчан – ВАЗ-2107 и Renault Logan.

В пятерке лидеров села целых четыре отечественные модели, тогда как в городе их только три. Причем классическая «семерка» на проселках встречается чаще, чем Toyota Corolla, которая замыкает городской топ. Замыкают десятку в селе Kia Rio, Lada Vesta, Hyundai Solaris и Renault Duster с Ford Focus. В городе – Logan, Duster, Vesta, Focus и Corolla.

Если смотреть по маркам, то ВАЗ/Lada лидирует везде. Toyota, Kia, Hyundai, Renault и Chevrolet входят в оба рейтинга, но с разным весом. Nissan и Volkswagen тоже востребованы и там, и там.

Главное отличие: у сельчан популярнее УАЗ и ГАЗ – машины, приспособленные к проселкам, грузам и ремонту в поле. В городах же чаще выбирают Skoda и Ford. Вывод: в глубинке ценят практичность и проходимость, в мегаполисах – комфорт и внешний вид. Но классика и проверенные бренды побеждают везде.

NN ГОРОД СЕЛО 1 Kia Rio Lada Granta 2 Chevrolet Niva Нива 2121 3 Lada Granta Chevrolet Niva 4 Hyundai Solaris Renault Logan 5 Нива 2121 ВАЗ - 2107 6 Renault Logan Kia Rio 7 Renault Duster Lada Vesta 8 Lada Vesta Hyundai Solaris 9 Ford Focus Renault Duster 10 Toyota Corolla Ford Focus