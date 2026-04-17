Внезапное снижение уровня масла и горящий Check Engine: как не убить мотор
17 апреля
Внезапное снижение уровня масла и горящий Check Engine: как не убить мотор
Эксперт Родионов рассказал, что делать при...
Известный корейский внедорожник — впервые 7 мест!
17 апреля
Известный корейский внедорожник — впервые 7 мест!
KGM выводит на рынок внедорожник Rexton в...
Обычная лужа на дороге может отправить вашу машину на свалку
17 апреля
Обычная лужа на дороге может отправить вашу машину на свалку
Эксперт предупредил об опасностях езды по...

Город любит Rio, село — Granta: битва рейтингов

«Росгосстрах»: за городом УАЗ и ГАЗ популярнее Форда и Шкоды

Анализ договоров ОСАГО от «Росгосстраха» показал: вкусы водителей из городов и сел почти одинаковы, но расстановка моделей разная. Китайских марок в лидерах пока нет вообще.

Рекомендуем
Эксперты объяснили, почему свежие иномарки продают по цене велосипеда

В городах первую строчку самых популярных моделей занимает Kia Rio. У сельчан же абсолютный фаворит – Lada Granta. На втором месте у горожан Chevrolet Niva, а у сельчан – легендарная Нива 2121. Третью позицию делят: в городе – Lada Granta, а в деревне – снова Chevrolet Niva. Далее у городских водителей следуют Hyundai Solaris и Нива 2121. У сельчан – ВАЗ-2107 и Renault Logan.

В пятерке лидеров села целых четыре отечественные модели, тогда как в городе их только три. Причем классическая «семерка» на проселках встречается чаще, чем Toyota Corolla, которая замыкает городской топ. Замыкают десятку в селе Kia Rio, Lada Vesta, Hyundai Solaris и Renault Duster с Ford Focus. В городе – Logan, Duster, Vesta, Focus и Corolla.

Рекомендуем
Для моделей Lada разрабатывают проекционный дисплей. Кому это нужно в бюджетном сегменте?

Если смотреть по маркам, то ВАЗ/Lada лидирует везде. Toyota, Kia, Hyundai, Renault и Chevrolet входят в оба рейтинга, но с разным весом. Nissan и Volkswagen тоже востребованы и там, и там.

Главное отличие: у сельчан популярнее УАЗ и ГАЗ – машины, приспособленные к проселкам, грузам и ремонту в поле. В городах же чаще выбирают Skoda и Ford. Вывод: в глубинке ценят практичность и проходимость, в мегаполисах – комфорт и внешний вид. Но классика и проверенные бренды побеждают везде.

NN

ГОРОД

СЕЛО

1

Kia Rio

Lada Granta

2

Chevrolet Niva

Нива 2121

3

Lada Granta

Chevrolet Niva

4

Hyundai Solaris

Renault Logan

5

Нива 2121

ВАЗ - 2107

6

Renault Logan

Kia Rio

7

Renault Duster

Lada Vesta

8

Lada Vesta

Hyundai Solaris

9

Ford Focus

Renault Duster

10

Toyota Corolla

Ford Focus

Алексеева Елена
Фото:ТАСС/ Владимир Смирнов
17.04.2026 
Фото:ТАСС/ Владимир Смирнов
