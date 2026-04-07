В России страховщиков могут заставить больше платить по ОСАГО

Депутат Нилов: лимиты страховых выплат по ОСАГО при ДТП необходимо повысить

Лимиты по выплатам пострадавшим в страховых случаях по ОСАГО нужно увеличить, при этом страховщики могут в некоторых случаях взыскивать дополнительные деньги с виновников аварий. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Такие предложения законодательного характера были внесены. Они не были поддержаны, и как только эта тема поднимается, мы сразу слышим, что якобы это может привести к росту стоимости ОСАГО», – заявил парламентарий.

Нилов пояснил, что депутаты предлагают механизм увеличения доходности страховых компаний – они могут воспользоваться своим правом взыскивать деньги с виновников ДТП после выплаты средств пострадавшему, что позволило бы увеличить их бюджеты и не повышать тарифы ОСАГО.

В качестве примера Нилов привел нарушителя, виновника ДТП – он мог бы выплатить страховщикам средства в ряде случаев, например, если он был пьян, скрылся с места ДТП или не имел при себе прав. Но страховщики не взыскивают деньги с таких нарушителей и перекладывают все расходы на добросовестных водителей, которые платят за ОСАГО.

«Поэтому мы [это] предложили – вот, пожалуйста, источник пополнения бюджета страховых компаний. При этом, пополняя бюджет, давайте увеличим пределы, не увеличивая тарифы, не повышая стоимость ОСАГО – это будет справедливо», – пояснил он. Документ уже находится на рассмотрении в госдуме, сообщил Нилов.