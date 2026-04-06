Дорожные камеры уже проверяют, есть ли у водителя страховка ОСАГО

Контроль наличия полиса ОСАГО с помощью камер запущен в тестовом режиме в Москве

В Москве – первом из всех регионов России – заработал контроль наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер. Об этом сообщила Национальная страховая информационная система (НСИС).

Пока контроль работает в тестовом режиме. Проверяются только автомобили такси и грузовики. Штрафы им не выносятся, однако в случае выявленного нарушения город отзывает лицензию такси или пропуск на въезд в центр для большегрузов.

Не все юристы уверены в законности такой меры.

Технологичность процедуры тоже под вопросом. Страховщикам отправляется база зафиксированных номеров, которую они сверяют и дополняют данными о выписанных полисах. Ответ на запрос приходит примерно раз в месяц – об онлайн-режиме или хотя бы оперативном реагировании говорить не приходится.

В апреле практику хотят распространить на Московскую область. Затем настанет черед и других регионов. По всей стране контроль ОСАГО камерами должен заработать в IV квартале.

Госдума приняла в окончательном третьем чтении законопроект, согласно которому штраф за отсутствие обязательного полиса будет выписываться не от каждой камеры, а только один раз за сутки: 800 рублей первый штраф и от 3000 до 5000 рублей все повторные (раз в сутки).

Коэффициенты ОСАГО, о которых никто не знал, перечислены здесь.