Назван срок начала выявления по камерам машин без полиса «автогражданки»

МВД: камеры начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО после октября 2026 года

Автоматизированная фиксация автомобилей без полиса ОСАГО может начаться после октября 2026 года, сообщили в ГУОБДД в ответ на запрос члена Общественной палаты Евгения Машарова.

Как следует из официального ответа заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олега Порташникова, запуск системы станет возможным по завершению работ по модернизации сервиса для центров автоматизированной фиксации, которые запланированы на октябрь 2026 года. Речь идет о наказании за правонарушение, предусмотренное статьей 12.37 КоАП РФ (нарушение правил ОСАГО).

Возможность фиксации нарушителей в автоматическом режиме появилась после принятия закона, ограничивающего штраф за езду без ОСАГО одним взысканием в сутки.

В своем запросе Евгений Машаров отметил, что для добросовестных автовладельцев важно скорейшее внедрение системы, чтобы гарантировать получение страхового возмещения пострадавшим в ДТП, особенно учитывая, что, по данным экспертов, до 10% транспортных средств не имеют такой страховки.

Источник:  ТАСС
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
25.03.2026 
