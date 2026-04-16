Для моделей Lada разрабатывают проекционный дисплей. Кому это нужно в бюджетном сегменте?

Главред «За рулем» Максим Кадаков рассказал, зачем автомобилям Lada HUD-дисплей

Стало известно, что АВТОВАЗ разрабатывает проекционный дисплей на лобовое стекло (HUD) для автомобилей Lada.

Функция, которой раньше не было, повысит безопасность и удобство, но сроки ее появления на серийных автомобилях пока не определены. Об этом «Автоновостям дня» рассказал директор по цифровым сервисам Артем Бахрах.

При этом на некоторых моделях ( Lada Aura, Vesta) уже есть полноформатная цифровая комбинация приборов, на которую выводятся навигация и другая информация с мультимедийной системы, чтобы водитель мог не отвлекаться, а Lada Iskra получила голосового помощника «Алису».

В будущем производитель продолжит развивать голосовое управление, например, голосом можно будет управлять стеклоподъемниками.

Вопрос – насколько оправданы такие технологии в бюджетных автомобилях?

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Сейчас все производители в той или иной степени пытаются найти некий баланс. Проще внедрить какие-то электронные штучки, чем серьезно менять механическую начинку. Чтобы разработать новый двигатель, нужно потратить несколько лет работы конструкторов и автозавода. А чтобы сделать электронное устройство из числа известных – требуется около года. Проекционный дисплей не является каким-то ноу-хау, и разговор о том, нужна ли такая система на относительно дорогих автомобилях, тоже не очень состоятельный.

С одной стороны, многие говорят – дайте нам простую и дешевую машину. Но совсем дешевых не будет! На практике, рынку совсем простые и «голые» машины не нужны, если мы берем весь рынок, а не отдельных покупателей. У АВТОВАЗа есть показательный пример – внедрение Яндекс. Пробок. Покупатели восприняли это очень позитивно. Также АВТОВАЗ одним из первых на российском рынке внедрил рисованные приборы на цифровой панели — в этом сегменте первый. Такое было у Фольксвагена, но на дорогих машинах.

Более того, на эту панель можно вывести навигацию Яндекса с основного дисплея — что в этом сегменте вообще ни у кого не было. И людям это нравится.

Таким образом, совершенствование автомобиля идет по двум параллельным направлениям: электронное оснащение и механика (моторы, коробки, подвески и т.д.). Если вы делаете хороший автомобиль без современной электроники — это плохо. Если у вас будет навороченная электроника, но сама машина, как железо, окажется неудачной (мотор будет ломаться, коробка барахлить) — это тоже плохо. Так что нужно успевать делать и то, и другое. То, что АВТОВАЗ идет по этому пути, — очень хорошо.