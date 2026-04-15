SKM М7 от АВТОВАЗа стал доступен в версиях минивэна и фургона

АВТОВАЗ начал прием предзаказов на минивэн и фургон SKM М7

На сайте lada.ru стартовал прием предзаказов на новинку АВТОВАЗа – модель SKM М7.

Покупателям предложат сразу две версии: пассажирский минивэн и грузовой цельнометаллический фургон.

Прайс-лист на обе модификации производитель пообещал опубликовать в ближайшее время.

Обе машины получили одинаковое техническое оснащение. Это задний привод, рессорная подвеска, пятиступенчатая механика и двухлитровый бензиновый мотор на 137 л.c., который допускает использование бензина с октановым числом 92 (АИ-92). Инженеры адаптировали автомобили к российским условиям: есть защита двигателя и бака, оцинковка кузова и удобные подножки.

SKM М7

Разница версий – в назначении. Минивэн рассчитан на перевозку семи человек, включая водителя. Для удобства боковые сдвижные двери установили с обеих сторон, а сиденья третьего ряда сделали съемными. Фургон же нацелен на коммерческое использование: он берет на борт до 715 кг груза, а объем его грузового отсека достигает пяти кубических метров.

В стандартное оснащение обеих версий уже входят кондиционер, подушка безопасности, система стабилизации, камера заднего вида, парктроник и мультимедиа. В состав климатической системы включены два дополнительных отопительных элемента, предназначенных для ускоренного прогрева салона. Грузовая версия (фургон) оснащается стационарными такелажными петлями для фиксации груза.

Первая партия SKM М7 уже собрана на дочернем предприятии ВИС-АВТО и скоро отправится к дилерам. На старте доступны белый и темно-синий цвета, позже добавится серый металлик.

Справка

Модель SKM М7 пополнила коммерческую линейку Lada Business. Собирают новинку методом крупноузловой сборки на заводе ВИС-АВТО, который является дочерним предприятием АВТОВАЗа. Первая партия уже готова и в ближайшее время поступит к официальным дилерам марки.

