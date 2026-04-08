АВТОВАЗ увеличит производство новой недорогой Лады

АВТОВАЗ планирует выпустить в Петербурге 8 тыс. авто Lada Iskra в 2026 году

Планы по выпуску новой Lada Iskra на мощностях в Северной столице озвучил губернатор Александр Беглов. Он заявил, что « Автозавод Санкт-Петербург» в этом году рассчитывает сделать около 8 тысяч таких машин. Правда, реальные цифры, по его словам, будут зависеть от ситуации на рынке.

Производство модели в городе на Неве стало возможным после серьезной модернизации оборудования, которую завершили в сентябре 2025-го. Сразу после этого и стартовал серийный выпуск. За оставшиеся месяцы прошлого года с конвейера сошло 3 тысячи автомобилей.

Кстати, роль Петербурга для АВТОВАЗа не ограничивается только сборкой. Здесь же, как напомнил губернатор, работает инженерный центр компании – филиал ее научно-технического центра. Сотрудники этого подразделения как раз и занимаются разработкой и поддержкой производства различных компонентов для автомобилей марки Lada.

Что представляет собой сама машина

Автомобиль предлагается покупателям в трех вариантах кузова: классический седан, практичный универсал и более брутальный кросс-универсал. Габариты у них немного различаются. Длина и ширина седана – 4333 мм и 1777 мм соответственно, а высота составляет 1517 мм. Универсал имеет такую же длину и ширину, но чуть ниже – 1507 мм. Самый крупный – кросс-универсал: 4342 мм в длину, 1785 мм в ширину и 1544 мм в высоту.

Дорожный просвет, понятное дело, тоже разный. У седана и универсала он стандартный – 170 мм, а у версии с кроссовым обвесом увеличен до 200 мм, что должно помочь на легком бездорожье.

Под капотом у Lada Iskra можно найти один из трtх силовых агрегатов. Базовый вариант – 1,6-литровый двигатель мощностью 90 лошадиных сил, который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой. Для тех, кто хочет больше динамики, есть мотор такого же объtма, но уже на 106 л.с.; его можно заказать либо с 6-ступенчатой механикой, либо с автоматической трансмиссией.