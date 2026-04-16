Легендарный рамный японский внедорожник снова доступен в России: называем цены

В РФ вновь появился в продаже Mitsubishi Pajero Sport по цене от 3,4 млн рублей

Рамный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, покинувший официальные дилерские центры, теперь доступен в России исключительно через параллельный импорт, причём машины, в основном, везут из ОАЭ. На вторичном рынке появились новые экземпляры, а минимальная цена на классифайдах начинается с 3,4 млн рублей.

На фоне текущего ассортимента новых машин у Pajero Sport почти нет прямых конкурентов. Если говорить именно о рамных внедорожниках, то вспомнить можно разве что китайские Tank 300 и Tank 500. Первый в базовых версиях 2025 года оценивается минимум в 4 299 000 рублей, а второй, выпуска 2024 года, – от 7 049 000 рублей. Ещё один вариант – корейский KGM Rexton, который в моделях прошлых лет со скидкой стоит от 5,49 млн рублей.

Mitsubishi Pajero Sport

Самую привлекательную стоимость на новый Pajero Sport предлагают в Костроме – всего 3,4 млн рублей под заказ. Судя по описанию, за эти деньги покупатель получит полноприводную семиместную машину в базовом оснащении. В список оборудования входят 16-дюймовые литые диски, светодиодная оптика, тканевая отделка салона, мультируль с кожей, климат-контроль, круиз-контроль и медиасистема с сенсорным экраном.

Под капотом у этой версии – проверенный 2,5-литровый дизель на 136 лошадиных сил, который представляет собой слегка ослабленную модификацию старого мотора 4D56. Работает он в паре с 6-ступенчатым автоматом. Такие же комплектации и двигатели предлагают в Омске за 3,72 млн и в Волгограде за 3,87 млн рублей.

Цены в других регионах

В других городах ценники заметно выше. В Благовещенске за базовый Pajero Sport просят 3 965 000 рублей, в Казани – 4 148 000, в Новосибирске – 4,3 млн, а во Владивостоке – 4 430 000 рублей.

Параллельно на рынке есть версии с более современным 2,4-литровым дизелем MIVEC, который выдает уже 181 л.с., оснащен цепным приводом ГРМ и работает с 8-ступенчатым автоматом Aisin. В Якутске такой внедорожник можно заказать за 3,95 млн рублей, в Ижевске – за 3,99 млн. Цены во Владивостоке и Самаре составляют 4,25 млн, в Санкт-Петербурге – 4,3 млн, а в Екатеринбурге – 4 885 000 рублей.

Mitsubishi Pajero Sport

Некоторые дилеры даже имеют эти машины в наличии. Крупный продавец из Нижнего Новгорода выставил два таких экземпляра по 6 199 000 рублей каждый. В Москве же в продаже находится более пяти автомобилей, и минимальная цена на них начинается от 6,75 млн рублей.