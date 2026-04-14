Эксперты объяснили, почему свежие иномарки продают по цене велосипеда

Щедрость продавцов оборачивается скрытыми проблемами и замаскированной ржавчиной

Вторичный рынок наводнили «выгодные» предложения. Почти новые автомобили с пробегом в пару тысяч километров вдруг стали стоить как дешевый велосипед.

Однако оказывается, что за блестящим кузовом часто скрываются тяжелые последствия ДТП. Реанимированные в гаражах машины-трупы покрыты шпатлевкой и держатся на синей изоленте.

Инженер Михаил Лазарев в беседе с Pravda.Ru предупредил, что при повторном ударе силовая структура такого авто сложится, как консервная банка, а вместо подушки безопасности там просто обманка для электроники.

Второй вид неслыханной щедрости – это такси и доставка. Годовалый седан за год наматывает круги, словно космический корабль, а перед продажей руль перешивают и пробег скручивают. Автоэлектрик Кирилл Семенов объяснил, что после коммерческой эксплуатации важные узлы умирают, а их замена может обойтись в половину машины.

Юристы также советуют бежать от продавцов, которые требуют срочной сделки. Иначе есть риск купить не авто, а чужой кредит или залоговый актив.

Алексеева Елена
Фото:freepik / senivpetro
14
14.04.2026 
Фото:freepik / senivpetro
