Что изменилось в новом китайском седане для наших зим

Dongfeng Shine 2026 модельного года: новые опции для Беларуси, оцинковка капота и багажника

Китайский седан Dongfeng Shine для 2026 модельного года приехал не только с косметическими правками, но и с серьёзными изменениями в защите кузова. Помимо более тёмной тонировки задних стёкол, нового руля и тёмного потолка салона, машина получила дополнительную оцинковку. Теперь цинковым покрытием защищены не только основные элементы, но и крышка капота вместе с крышкой багажника – это должно заметно замедлить появление коррозии.

Для белорусских покупателей подготовили особый пакет зимних опций. В него вошли подогрев рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя – мелочи, которые в холодное время года превращаются в необходимость. Даже в базовой комплектации седан предлагает неплохой набор: светодиодная оптика, система доступа и запуска без ключа, 13-дюймовый центральный экран, полностью цифровая панель приборов и климат-контроль.

Техническая начинка осталась прежней. Под капотом – бензиновый двигатель на 117 лошадиных сил, который можно сочетать либо с классической механической коробкой, либо с роботизированной преселективной трансмиссией. Габариты автомобиля тоже не изменились: длина 4670 мм, ширина 1812 мм, высота 1490 мм при колёсной базе в 2680 мм.