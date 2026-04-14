155 л. с., 2,3 млн рублей: эти кроссоверы набирают популярность в РФ
Параллельный импорт в Россию теперь активно пополняется компактными кроссоверами Lynk & Co 06. Причина роста интереса очевидна: после повышения утилизационного сбора на автомобили мощнее 160 лошадиных сил покупатели стали чаще смотреть в сторону менее мощных вариантов. Об этой тенденции рассказал один из продавцов, работающих по схеме параллельного импорта.
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Скорость на «платках» увеличат!
|
Кроссовер Lada Azimut испытали морозами, солью...
|
Volkswagen обновил Taigun — «бюджетный Tiguan» для...
Именно модель с мотором на 155 «лошадей» сейчас вызывает наибольший интерес. На российском рынке такой кроссовер оценивают в сумму от 2,3 до 2,6 млн рублей. Правда, за эти деньги покупатель получает машину, которая технически очень близка к Geely Coolray – оба автомобиля созданы на модульной платформе BMA.
Габариты у Lynk & Co 06 вполне городские: длина составляет 4350 мм, ширина – 1820 мм, а высота – 1625 мм.
Что касается оснащения, то даже в базовой версии список оборудования впечатляет. Производитель уже включил сюда девять подушек безопасности, систему автоматической парковки, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль. Заодно идут в комплекте светодиодная оптика, бесключевой доступ и запуск двигателя.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте